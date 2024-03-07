Украинские женщины переосмысливают финансовую свободу из-за криптовалюты — опрос Binance

В преддверии выдающейся даты для женского сообщества Binance опубликовал результаты опроса, иллюстрирующего динамичный рост интереса к криптовалюте и блокчейне среди украинских женщин.

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Как выяснилось, большинство опрошенных украинских женщин воспринимают криптовалюту как возможность дополнительного дохода и путь к финансовой свободе.

Почти половина участниц (45%) считают себя новичками в мире криптовалютами. Несмотря на возрастные и гендерные стереотипы, украинские женщины активно вовлекаются в криптосообщество.

Ценность криптовалют

Для большинства украинских женщин основными преимуществами криптовалюта являются «возможности для инвестиций» (35,85%) и «финансовая свобода» (31,13%). Эти показатели доказывают и их стремление к финансовой независимости.

Возраст

Наибольшую активность в криптосообществе проявляют женщины в возрасте 26 — 36 лет (36,79%). Это показывает высокий потенциал среди молодых женщин в области цифровых активов.

За ними следуют респонденты в возрасте 18 — 25 лет (27,36%) и 36 — 45 лет (25,47%).

Менее представлены возрастные категории 46−55 лет (7,55%) и 56+ лет (2,83%).

Мотивация

Основными мотиваторами к интересу криптовалютами стали:

«друзья, семья, коллеги по работе» (38,68%);

«информация из СМИ, интернета, социальных сетей» (34,91%).

Время

38,68% украинских женщин, занимающихся криптовалютами, ответили, что смогли понять основы этого рынка за несколько месяцев, то есть у них есть не только желание, но и возможность быстро адаптироваться к новым технологиям.

Идентификация в криптосообществе

Почти половина опрошенных (45,28%) признают, что они находятся еще на этапе освоения криптовалют. Правда, немало тех, кто активно идентифицирует себя как инвесторы (20,75%) и ходлеры (17,92%).

Лишь 11,32% опрошенных связывают свою основную деятельность с криптовалютами или блокчейном, указывая на значительный потенциал для роста в этой области.

Напомним

Биткоин после того, как обновил свой исторический максимум (более $69 000), резко обвалился до $59 тыс. Впрочем, первая криптовалюта вновь возобновила рост. К моменту написания новости цена актива составляет $66 730.