За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.
Украинцы активно начали скупать подержанные авто
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.
- дизельные — 27%;
- электромобили — 16%;
- авто с ГБО — 5%;
- гибриды — 4%.
Читайте: За два месяца 2024 года украинцы импортировали почти 60 тысяч авто, каждый второй — старше 10 лет
Какие модели авто лидируют
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:
- VW Golf — 963 ед.;
- Renault Megane — 806 ед.;
- Skoda Octavia — 688 ед.;
- VW Passat — 572 ед.;
- VW Tiguan — 451 ед.;
- Nissan Leaf — 416 ед.;
- Nissan Rogue — 414 ед.;
- Audi Q5 — 409 ед.;
- Tesla Model 3 — 380 ед.;
- Audi A4 — 349 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Комментарии