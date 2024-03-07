Украинцы активно начали скупать подержанные авто

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 марта 2024, 12:01 Читати українською

Украинцы активно начали скупать подержанные авто

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

  • дизельные — 27%;
  • электромобили — 16%;
  • авто с ГБО — 5%;
  • гибриды — 4%.

Читайте: За два месяца 2024 года украинцы импортировали почти 60 тысяч авто, каждый второй — старше 10 лет

Какие модели авто лидируют

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:

  • VW Golf — 963 ед.;
  • Renault Megane — 806 ед.;
  • Skoda Octavia — 688 ед.;
  • VW Passat — 572 ед.;
  • VW Tiguan — 451 ед.;
  • Nissan Leaf — 416 ед.;
  • Nissan Rogue — 414 ед.;
  • Audi Q5 — 409 ед.;
  • Tesla Model 3 — 380 ед.;
  • Audi A4 — 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 64 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами