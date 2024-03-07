Украинцы активно начали скупать подержанные авто

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с февралем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на треть.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

дизельные — 27%;

электромобили — 16%;

авто с ГБО — 5%;

гибриды — 4%.

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Какие модели авто лидируют

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:

VW Golf — 963 ед.;

Renault Megane — 806 ед.;

Skoda Octavia — 688 ед.;

VW Passat — 572 ед.;

VW Tiguan — 451 ед.;

Nissan Leaf — 416 ед.;

Nissan Rogue — 414 ед.;

Audi Q5 — 409 ед.;

Tesla Model 3 — 380 ед.;

Audi A4 — 349 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.