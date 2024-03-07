Налоговая, Минэкономики и Минздрав возглавили антирейтинг качества открытых данных — Опендатабот

Только 42% составляет Индекс качества открытых данных в Украине — показатель, отражающий принципы открытых данных, гарантированные законом: открытость по умолчанию, оперативность и четкость, доступность и использование и сравнимость. Об этом пишет Опендатабот.

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Кто публикует данные

Данные государственных реестров, которые должны быть публичными по закону, все еще остаются полуоткрытыми. Более добросовестно данные публикуют Верховная Рада, Государственная судебная администрация, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. Антирейтинг возглавили Налоговая, Минэкономики и Минздрав.

Менее половины открытых данных в Украине отвечают международным требованиям.

Индекс качества открытых

В настоящее время индекс качества открытых данных составляет 42,37%. К сравнению, во второй половине 2023 г. показатель Индекса составлял 37,11%.

Вторжение России за один день отбросило Украину на 6 лет в вопросах прозрачности и доступности публичной информации. В первые дни государство закрыло реестры, чтобы оградить информацию от врага.

После перерыва некоторые госорганы — распорядители данных — начали публиковать наборы, как и до войны. Тем не менее Индекс открытых данных в Украине до сих пор не достиг показателей до начала полномасштабного вторжения. Напомним, что к началу 2022 года показатель Индекса составлял 57,6%.

На улучшение качества данных и рост показателя Индекса повлияла публикация следующих государственных данных:

Верховная рада Украины — информация о народных депутатах, их активности и имущественном положении;

ГСА — Единый государственный реестр судебных решений;

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины — Реестр строительной деятельности;

Фонд государственного имущества — Реестр корпоративных прав государства в уставном капитале хозяйственных обществ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей — Реестр игорного бизнеса.

В то же время, некоторые наборы данных перестали обновляться и вообще были закрыты:

ГСА: реквизиты для уплаты судебного сбора

Пенсионный фонд Украины: данные о плательщиках, имеющих задолженность по платежам в Пенсионный фонд

Укрпатент: Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Лидерами по качеству данных неизменно остаются Верховная рада Украины, ГСА, Минюст и МВД.

Наиболее закрытыми, несмотря на требования 835 Постановления Кабмина, остаются: