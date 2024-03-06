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6 марта 2024, 18:13 Читати українською

ЕС идет на уступки: Еврокомиссар анонсировал новые предложения для протестующих фермеров

На следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения по удовлетворению требований протестующих фермеров. Об этом заявил Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в интервью RMF FM в Брюсселе.

На следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения по удовлетворению требований протестующих фермеров.
Фото: agronews.ua

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По его словам, Европейская комиссия берет на себя обязательство, что в этом году не будет штрафных санкций для фермеров, не соблюдающих экологические или климатические стандарты.

Это означает, что их прямые выплаты не уменьшатся. Однако в 2025—2027 годах, то есть к концу бюджетного периода, будут внесены изменения по смягчению существующих требований Европейского зеленого курса. Это будут законодательные решения.

«Это будет пакет решений, который должен освободить фермеров от всех беспокойств, не столько по Зеленому курсу, сколько по его элементам, которые включены в Общую сельскохозяйственную политику», — сказал Войцеховский.

Пакет будет включать в себя полный отказ от обязательного залуження 4 процентов земель. Последнее предложение Еврокомиссии предполагало лишь частичное освобождение от этого обязательства.

Фермеры по-прежнему смогут покидать землю под паром, но это будет добровольным действием, за которое они будут дополнительно вознаграждаться.

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Будут также найдены решения для смягчения строгости севооборота и обязательства использовать озимый покров. Новое предложение будет более гибким и, например, каждая страна сможет сама выбирать период для применения севооборота.

С другой стороны, фермерские хозяйства до 10 гектаров будут освобождены от проверок на соответствие экологическим требованиям. Следовательно, фермеры не будут штрафоваться за их несоблюдение. А в Польше фермерские хозяйства размером до 10 га составляют три четверти всех фермерских хозяйств.

Комиссар Войцеховский также предлагает расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам. Речь идет о помощи, санкционированной Еврокомиссией в связи с войной в Украине. Теперь фермеры получили 4 млрд евро такой поддержки.

Напомним

«Минфин» писал, что польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
matroskin
matroskin
6 марта 2024, 19:06
#
Якийсь треш, то розказували, що українське зерно «не екологічне», тепер виявляється вони протестували щоб їхнє ніхто не перевіряв на екологічність.
Ще трохи і «фермери» зрозуміють, що шантажем та блокуванням кордону вони за місяць заробляють більше ніж за рік праці в полі. Диви де б ше «фермери» зимою заробили 4 млрд євро і це тільки від ЄС, від рф думаю теж немало.
+
0
zzzachary
zzzachary
6 марта 2024, 19:33
#
Януш Войцеховський представляв Польську народну партію, Польську народну партію «Piast» і, в даний час, Право і справедливість — Цим все сказано!
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