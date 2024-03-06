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6 марта 2024, 16:31 Читати українською

Биткоин после прорыва обвалился до $59 тыс, но впоследствии возобновил рост

Биткоин после того, как обновил свой исторический максимум, резко обвалился до $59 тыс. Впрочем, уже сегодня, 6 марта, первая криптовалюта возобновила рост.

Биткоин после того, как обновил свой исторический максимум, резко обвалился до $59 тыс.

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Как свидетельствуют данные TradingView, после достижения отметки $69 тыс 5 марта, что стало максимальным значением за все время торгов, биткоин за 5 часов откатился на 10 тысяч.

Часовой график биткоина 5−6 марта 2024 года / Источник: TradingView

На этом фоне объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $1 млрд за 24 часа. Были ликвидированы позиции 296 988 трейдеров. Приблизительно $818 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $235 млн — на шорт.

Впрочем, после столь резкого обвала, цена начала восстанавливаться и на момент написания новости биткоин торговался в диапазоне $66−67 тыс.

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Источник: Минфин
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