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6 марта 2024, 13:10 Читати українською

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС

Украина готова принять ограничения на свою торговлю с Европейским Союзом, чтобы разрядить ожесточенный политический спор с Польшей, но также призывает ЕС запретить импорт российского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Financial Times.

Украина готова принять ограничения на свою торговлю с Европейским Союзом, чтобы разрядить ожесточенный политический спор с Польшей, но также призывает ЕС запретить импорт российского зерна.
Фото: pixabay.com

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Качка сказал, что Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя ЕС также должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии.

«Может быть, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — сказал Качка. Но он добавил: «Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а россия».

Качка отметил, что Киев поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем, по установлению ограничений на импорт яиц, птицы и сахара с июня, а также разрешения отдельным странам закрывать свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны.

Также недавно Киев согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не автомобильным транспортом через соседние страны, чтобы снизить напряженность.

«Мы добровольно прекратили разрешение на экспорт кукурузы во все пять соседних государств-членов. Несмотря на это, мы достигли в экспорте еще одного нового рекорда — 15 млн тонн кукурузы в календарном 2023 году. Так что у нас большой спрос в других странах. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС», — сказал Качка.

Напомним

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

Источник: Минфин
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