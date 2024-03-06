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6 марта 2024, 12:13 Читати українською

Латвия окончательно запретила ввоз зерна и овощей из россии и беларуси

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из россии и беларуси, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции. Об этом сообщает Интеракс-Украина.

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из россии и беларуси, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции.
Фото: depositphotos

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Что известно

По информации министерства земледелия Латвии, под запрет попали овощи и фрукты, зерновые и кормовые культуры.

В частности, запрет распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневую сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.

Кроме того, из россии и беларуси в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречку.

Также запрещены к ввозу мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водяные беспозвоночные, отруби, остатки производства крахмала и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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matroskin
matroskin
6 марта 2024, 12:16
#
Що це міняє? Вони й так в основному возять через Білорусь-Польшу, причому в саму Польшу в т.ч.
Людям платять за блокаду кордону, не буде зерна-будуть блокувати олію, не буде олії-скажуть «блокуємо щоб у нас пробок не було», або «викидів CO2», був би спонсон-а за що блокувать знайдеться.
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0
neverice
neverice
6 марта 2024, 12:31
#
Латвійці, насправді, молодці. Коли інші починають блокувати — набагато складніше маніпулювати та виправдовувати себе полякам. Фактично, до недавна навіть ми не були в курсі масштабів експорту агропродукції з росії до ЄС. А тепер — це всплило. І пішли незручні питання до країн ЄС. Якщо журналісти вдало підхватять цю тему — можна завернути все це фермерське невдоволення проти росії.
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matroskin
matroskin
6 марта 2024, 13:19
#
До чого тут взагалі те зерно чи т.п.
Проблема зерна, чи то фермерів вирішується елементарно, польський уряд забороняє польським виробникам купувати не польське зерно і все. Це елементарно впроваджується і контролюється. Але так співпало, що «проблема» ця насправді для Польші є неабиякою вигодою, якою вони всі вдало користуються і тому вирішувати її не спішать і не будуть. Їх уряд використовує це як інструмент розвода ЄС на гроші, а громадяни задіяні в блокуваннях не погано заробляють від рф. От і все.
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