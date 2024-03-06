Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из россии и беларуси, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции. Об этом сообщает Интеракс-Украина.
Латвия окончательно запретила ввоз зерна и овощей из россии и беларуси
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Что известно
По информации министерства земледелия Латвии, под запрет попали овощи и фрукты, зерновые и кормовые культуры.
В частности, запрет распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневую сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.
Кроме того, из россии и беларуси в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречку.
Также запрещены к ввозу мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водяные беспозвоночные, отруби, остатки производства крахмала
Комментарии - 3
Людям платять за блокаду кордону, не буде зерна-будуть блокувати олію, не буде олії-скажуть «блокуємо щоб у нас пробок не було», або «викидів CO2», був би спонсон-а за що блокувать знайдеться.
Проблема зерна, чи то фермерів вирішується елементарно, польський уряд забороняє польським виробникам купувати не польське зерно і все. Це елементарно впроваджується і контролюється. Але так співпало, що «проблема» ця насправді для Польші є неабиякою вигодою, якою вони всі вдало користуються і тому вирішувати її не спішать і не будуть. Їх уряд використовує це як інструмент розвода ЄС на гроші, а громадяни задіяні в блокуваннях не погано заробляють від рф. От і все.