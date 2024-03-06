Латвия окончательно запретила ввоз зерна и овощей из россии и беларуси

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из россии и беларуси, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции. Об этом сообщает Интеракс-Украина.

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Что известно

По информации министерства земледелия Латвии, под запрет попали овощи и фрукты, зерновые и кормовые культуры.