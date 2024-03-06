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6 марта 2024, 11:48 Читати українською

Deutsche Börse запустила криптобиржу, приток институциональных инвестиций в крипту: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Эксперты спрогнозировали приток институциональных инвестиций в криптовалюты

Институционные инвесторы, владеющие криптовалютами, планируют увеличить вложения на фоне благоприятных перспектив развития индустрии. Об этом свидетельствуют данные опроса Nickel Digital. Об этом сообщает The Block.

«Убедительная доходность сектора в сочетании с одобрением спотовых биткоин-ETF ожидаемо усилили оптимизм, но количество респондентов, которые намерены нарастить вложения, примечательно», — заявил партнер-основатель лондонской фирмы, управляющей криптофондом, Анатолий Крачилов.

Согласно результатам исследования, 74% институциональных инвесторов и управляющих активами намерены увеличить свои позиции в криптовалютах.

Приблизительно 87% респондентов назвали текущие инвестиционные возможности в отрасли «привлекательными», а 20% - «очень привлекательными».

Еще более позитивные настроения участники опроса продемонстрировали долгосрочную перспективу. Для пятилетнего срока вышеуказанные оценки набрали соответственно 92% и 41%.

Около 13% инвесторов планируют «существенно» нарастить капитал в цифровых валютах.

В разрезе категорий наиболее значительная доля тех, кто намерена увеличить вложения в криптовалюты, среди суверенных и пенсионных фондов — 74% и 71% соответственно.

Осторожные планы обозначили руководители хедж-фондов: 12% намерены сократить инвестиции и только 60% готовы нарастить.

Крачилов отметил, что результаты опроса значительно отличаются от полученных год назад, когда институционалы сохраняли настороженность по крипторинку.

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $1 миллиард в сутки

Вечером 5 марта 2024 года цена биткоина установила новый исторический максимум на отметке выше $69 000. Однако впоследствии курс актива резко упал до $59 000. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $1 млрд за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 296 988 трейдеров. Приблизительно $818 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $235 млн — на шорт.

Большинство ликвидаций прошли на торговых парах с биткоином — $310,04 млн и Ethereum — $186,11 млн.

Наибольшую сумму ликвидаций уже традиционно зафиксировали на криптовалютных биржах Binance и OKX — $402,35 млн и $367,59 млн соответственно.

Отметим, самая большая ликвидация на $9 млн была зафиксирована на криптобирже Bitmex в торговой паре XBT/USD.

Binance приостановит все услуги с нигерийской нарой

Криптовалютная биржа Binance заявила о том, что приостановит все услуги, связанные с национальной валютой Нигерии, на своей платформе. Это произошло на фоне растущего давления на компанию в стране.

Согласно официальному сообщению, все депозиты в найре будут автоматически конвертированы в Tether USDt (USDT) 8 марта 2024 в 10:00 по киевскому времени по курсу в 1515,13 NGN.

При этом вывести средства в самом году после 08:00 8 марта уже нельзя. Прием депозитов закрыт с 5 марта.

Ранее биржа приостановила поддержку торговых пар с найрой на своем P2P-сервисе.

В конце февраля 2024 года местные власти обвинили криптобиржи в девальвации национальной валюты путем спекуляций и фиксирования курса. За этим она ограничила доступ к платформам для локальных пользователей.

В марте 2024 года появилась информация о том, что Binance грозит штраф в $10 млрд. Однако позже это опровергли. В то же время, деятельность платформы действительно подверглась проверке со стороны надзорных органов.

Позже Комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям вызвал CEO Binance Ричарда Тенга для предоставления показаний.

Deutsche Börse запустила криптобиржу с фокусом на институционалов

Оператор фондовой биржи Deutsche Börse запустил ориентированную на институционалов регулируемую платформу для спотовой торговли, расчетов и хранения криптовалютных активов Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).

Расчетные и депозитарные услуги будет предоставлять дочерняя организация Crypto Finance (Deutschland) с лицензиями Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin).

«Мы обеспечим прозрачные и безопасные рыночные операции с криптовалютами в соответствии с нормативными требованиями для институционалов», — говорится в пресс-релизе.

В Deutsche Börse Group подчеркнули, что инициатива является первым шагом в стратегии Horizon 2026, предусматривающей ведущую роль организации в цифровизации классов активов. Цель — значительно расширить спектр инструментов для крупных клиентов.

Оператор фондовой биржи Deutsche Börse запустил ориентированную на институционалов регулируемую платформу для спотовой торговли, расчетов и хранения криптовалютных активов Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).

Источник: Минфин
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