Четверть владельцев жилищных сертификатов «єВідновлення» использовали их на приобретение нового жилья

Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты «єВідновлення» уже использовали их на приобретение нового дома. Об этом рассказала глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженное жилье и за последний месяц количество сделок купли — продажи жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення» выросло вдвое.

Общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд грн. Еще почти на 1 млрд грн владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали. Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи.

Где больше всего покупают жилье

Больше всего пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье в Киевской области, где сумма всех заключенных соглашений уже превысила 1 млрд гривен.

Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн. грн.

На третьем месте оказалась Харьковская область, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн гривен.

Что покупают украинцы

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах — 684. Частные дома благодаря программе компенсаций купили 202 владельца жилых сертификатов. Большинство сделок — вторичный рынок.

Количество сделок на первичном рынке также растет — по состоянию на сегодняшний день это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы. Правда, вскоре соглашений на первичке может увеличиться, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты «єВідновлення» позволили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки «єОселя».

Елена Шуляк отметила, что благодаря программе компенсаций «єВідновлення» новое жилье приобрело уже 10% украинцев, подававших на это заявку. По ее словам, это лучшее свидетельство, что программа работает. Поэтому украинцам следует активнее использовать его возможности.

Особенно учитывая, что в скором времени к финансированию программы могут привлечь средства с арестованных счетов россиян за рубежом, которые на сегодняшний день составляют около 17 миллиардов гривен. Она призвала украинцев не медлить и в случае уничтоженного жилья подавать заявку на компенсацию.

Как подать заявку на компенсацию

Алгоритм следующий: