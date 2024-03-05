Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты «єВідновлення» уже использовали их на приобретение нового дома. Об этом рассказала глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Четверть владельцев жилищных сертификатов «єВідновлення» использовали их на приобретение нового жилья
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По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженное жилье и за последний месяц количество сделок купли — продажи жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення» выросло вдвое.
Общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд грн. Еще почти на 1 млрд грн владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали. Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи.
Где больше всего покупают жилье
- Больше всего пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье в Киевской области, где сумма всех заключенных соглашений уже превысила 1 млрд гривен.
- Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн. грн.
- На третьем месте оказалась Харьковская область, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн гривен.
Что покупают украинцы
Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах — 684. Частные дома благодаря программе компенсаций купили 202 владельца жилых сертификатов. Большинство сделок — вторичный рынок.
Количество сделок на первичном рынке также растет — по состоянию на сегодняшний день это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы. Правда, вскоре соглашений на первичке может увеличиться, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты «єВідновлення» позволили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки «єОселя».
Елена Шуляк отметила, что благодаря программе компенсаций «єВідновлення» новое жилье приобрело уже 10% украинцев, подававших на это заявку. По ее словам, это лучшее свидетельство, что программа работает. Поэтому украинцам следует активнее использовать его возможности.
Особенно учитывая, что в скором времени к финансированию программы могут привлечь средства с арестованных счетов россиян за рубежом, которые на сегодняшний день составляют около 17 миллиардов гривен. Она призвала украинцев не медлить и в случае уничтоженного жилья подавать заявку на компенсацию.
Как подать заявку на компенсацию
Алгоритм следующий:
- Подать с помощью портала или приложения «Дия» информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;
- Подать заявление за компенсацию через портал или приложение «Дия», через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;
- Дождаться, пока жилье обследует комиссия — это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;
- Получить в приложении «Дия» жилищный сертификат;
- Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в «Дие». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;
- Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.
Комментарии - 1
Нардеп від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначається, народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Інформація про це з’явилася в соцмережах його дружини ще наприкінці минулого року. Проте в декларації нова нерухомість відсутня, в документі не вказана квартира і у дружини депутата.
Власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що така квартира може коштувати близько 200 тисяч доларів.
Вже згодом, після звернення журналістів, Крейденко заявив, що змінив житло. Переїхав до квартири батька в січні 2023 року, тому в декларації за 2022 рік її не вказав. Депутат пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.
«Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом», — розповів парламентарій.
Зе-слуги типу народу!