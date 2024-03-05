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5 марта 2024, 15:05 Читати українською

Четверть владельцев жилищных сертификатов «єВідновлення» использовали их на приобретение нового жилья

Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты «єВідновлення» уже использовали их на приобретение нового дома. Об этом рассказала глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Четверть украинцев, получивших жилищные сертификаты «єВідновлення» уже использовали их на приобретение нового дома.
Фото: diia.gov.ua

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По состоянию на сегодняшний день уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за средства программы компенсаций за уничтоженное жилье и за последний месяц количество сделок купли — продажи жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення» выросло вдвое.

Общая сумма средств, использованных украинцами на новое жилье, превысила 2 млрд грн. Еще почти на 1 млрд грн владельцы 446 жилищных сертификатов средства забронировали. Это означает, что они уже определились с объектом и в течение 30 дней должны заключить сделку купли-продажи.

Где больше всего покупают жилье

  • Больше всего пострадавшие в результате российской агрессии владельцы недвижимости покупают новое жилье в Киевской области, где сумма всех заключенных соглашений уже превысила 1 млрд гривен.
  • Второе место занимает город Киев, где использовали сертификаты на общую сумму 413 млн. грн.
  • На третьем месте оказалась Харьковская область, где сумма использованных сертификатов превысила 185 млн гривен.

Что покупают украинцы

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах — 684. Частные дома благодаря программе компенсаций купили 202 владельца жилых сертификатов. Большинство сделок — вторичный рынок.

Количество сделок на первичном рынке также растет — по состоянию на сегодняшний день это уже 16 сделок, хотя раньше их были единицы. Правда, вскоре соглашений на первичке может увеличиться, поскольку в прошлом месяце жилищные сертификаты «єВідновлення» позволили использовать в сочетании с возможностями программы государственной ипотеки «єОселя».

Елена Шуляк отметила, что благодаря программе компенсаций «єВідновлення» новое жилье приобрело уже 10% украинцев, подававших на это заявку. По ее словам, это лучшее свидетельство, что программа работает. Поэтому украинцам следует активнее использовать его возможности.

Особенно учитывая, что в скором времени к финансированию программы могут привлечь средства с арестованных счетов россиян за рубежом, которые на сегодняшний день составляют около 17 миллиардов гривен. Она призвала украинцев не медлить и в случае уничтоженного жилья подавать заявку на компенсацию.

Как подать заявку на компенсацию

Алгоритм следующий:

  • Подать с помощью портала или приложения «Дия» информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;
  • Подать заявление за компенсацию через портал или приложение «Дия», через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;
  • Дождаться, пока жилье обследует комиссия — это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;
  • Получить в приложении «Дия» жилищный сертификат;
  • Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в «Дие». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;
  • Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 марта 2024, 15:35
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Квартира за черешню: нардеп від «Слуги народу» вскочив в скандал через квартиру в елітному районі Києва.
Нардеп від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначається, народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Інформація про це з’явилася в соцмережах його дружини ще наприкінці минулого року. Проте в декларації нова нерухомість відсутня, в документі не вказана квартира і у дружини депутата.
Власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що така квартира може коштувати близько 200 тисяч доларів.
Вже згодом, після звернення журналістів, Крейденко заявив, що змінив житло. Переїхав до квартири батька в січні 2023 року, тому в декларації за 2022 рік її не вказав. Депутат пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.
«Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом», — розповів парламентарій.
Зе-слуги типу народу!
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