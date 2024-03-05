Кабмин готовит законопроект о введении военного сбора для ФОП — Гетманцев

Кабинет министров Украины готовит законопроект, с помощью которого хотят увеличить поступление в бюджет. Один из таких способов — увеличить военный сбор для частных предпринимателей (ФОП). Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, сообщает «Суспильне».

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По его словам, Министерство финансов работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд грн.

Гетманцев добавил, что ожидают представления этого законопроекта уже в марте. При этом он не указал, какой будет сумма военного сбора.

Правительство намерено ввести уплату военного сбора для ФЛП и юридических плательщиков единого налога, а также для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин и представители профильных комитетов Верховной Рады обсуждают план увеличения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом. Этот план предполагает введение ряда новых налогов.