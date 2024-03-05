Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до конца апреля

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продолжение блокады

Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

«Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенное. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек», — говорится в сообщении.

Читайте: Потери Украины от блокады польских фермеров достигли около $500 миллионов

Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте «Гребенное — Рава Русская».

«Цель общественного собрания — ликвидация „Зеленого соглашения“, ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.