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5 марта 2024, 13:41 Читати українською

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до конца апреля

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.

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Продолжение блокады

Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

«Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенное. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек», — говорится в сообщении.

Читайте: Потери Украины от блокады польских фермеров достигли около $500 миллионов

Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте «Гребенное — Рава Русская».

«Цель общественного собрания — ликвидация „Зеленого соглашения“, ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста фермеров на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.

Источник: Минфин
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