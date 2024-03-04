В россии банки резко сократили лимиты по кредитным картам

Российские банки начали урезать лимиты по кредитным картам и сокращать их выдачу. Об этом пишет The Moscow Times.

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В январе этого года средний кредитный предел снизился на 19% по сравнению с декабрем, до 102 тыс. руб. Это минимальное значение с апреля 2022 года.

В то же время объем выданных кредитных карт упал на 22% год к году и на 37% — по отношению к декабрю, до 1,99 млн штук.

При этом средневзвешенные ставки и полная стоимость кредита (НДС) находились в начале года на уровне марта-мая 2022 года, несколько превышая 30% годовых.

На финансовых маркетплейсах ставки по предлагаемым кредитным карточкам составляли от 9 до 70% годовых, а НДК достигала 12−48% годовых.

«Кредитные карты всегда были одним из высокорисковых сегментов, на них приходится 25−27% выставленных на продажу портфелей просрочки. В объеме показатель достигает более 60 млрд руб», — отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств россии.

Сокращая лимиты недобросовестным держателям карт, банки оперативно останавливают рост просрочки, в то же время в сегмент кредитных карт частично перетекают те клиенты, кому банки не могут выдать кредит наличными. Так, чтобы не отказывать клиенту в выдаче карты, банки сокращают первоначальный лимит и уже позже разгоняют его — это позволяет увеличивать кредитный портфель.

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