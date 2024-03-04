Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен — Госстат

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2024, 14:52 Читати українською

Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен — Госстат

Средняя зарплата в ІV квартале 2023 года составила 19 231 гривен, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в данных Госстата.

Средняя зарплата в ІV квартале 2023 года составила 19 231 гривен, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

У кого самая высокая заработная плата

Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 37 477 гривен. Зарплаты выросли на 24,0%.

Далее следует «Государственное управление и оборона», где зарплаты выросли на 12,2% до 28 516 гривен.

В сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплаты выросли на 13,8% до 25 860 гривен.

Наименьшая заработная плата

Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).

Напомним

Согласно прогнозам НБУ, реальные заработные платы в 2024 году вырастут на 8,7% после роста на 3,5% в прошлом году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+68
bonv
bonv
4 марта 2024, 15:04
#
Реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
Гірше ж точно не буде? ©
+
+23
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 марта 2024, 15:19
#
Не пишите бред! У нас что «Госстат» что НБУ что «Пенсионный» живут в разных «Украинах»!
А почитать какую — нибудь «правду» которая печатает данные с «ворк юа» так мы все живем как в Швейцарии
+
+30
Philip92
Philip92
4 марта 2024, 15:40
#
Вот только когда будут брать коэффициент средней заработной платы по стране при расчете пенсии, вылезут боком большому количеству людей эти 19 231 грн
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 марта 2024, 15:46
#
Средняя зарплата по Украине в 2023 году, для расчета пенсий на 20.02.2024 года, — 14 308 гривень 46 копійок

https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/

+
0
innapcholko
innapcholko
4 марта 2024, 16:36
#
Ага 1 чинуша на 100 учителей в среднем так и зарабатывают.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами