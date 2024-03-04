Средняя зарплата в ІV квартале 2023 года составила 19 231 гривен, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в данных Госстата.
Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен — Госстат
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У кого самая высокая заработная плата
Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.
На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 37 477 гривен. Зарплаты выросли на 24,0%.
Далее следует «Государственное управление и оборона», где зарплаты выросли на 12,2% до 28 516 гривен.
В сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплаты выросли на 13,8% до 25 860 гривен.
Наименьшая заработная плата
Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).
Напомним
Согласно прогнозам НБУ, реальные заработные платы в 2024 году вырастут на 8,7% после роста на 3,5% в прошлом году.
Комментарии - 5
Гірше ж точно не буде? ©
А почитать какую — нибудь «правду» которая печатает данные с «ворк юа» так мы все живем как в Швейцарии
https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/