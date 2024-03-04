Средняя зарплата украинцев выросла до 19 тысяч гривен — Госстат

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У кого самая высокая заработная плата

Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 37 477 гривен. Зарплаты выросли на 24,0%.

Далее следует «Государственное управление и оборона», где зарплаты выросли на 12,2% до 28 516 гривен.

В сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплаты выросли на 13,8% до 25 860 гривен.

Наименьшая заработная плата

Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).

Напомним

Согласно прогнозам НБУ, реальные заработные платы в 2024 году вырастут на 8,7% после роста на 3,5% в прошлом году.