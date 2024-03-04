Население в феврале на четверть сократило покупку долларов в банках

Население Украины в феврале 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,394 млрд (в эквиваленте) и купило на $2,219 млрд. Чистая покупка валюты составила $824,5 млрд. Об этом говорится в данных НБУ .

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Падение объемов покупки

Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты ($1,103 млрд).

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Напомним

Украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. В декабре чистая покупка составила $1,026 млрд. Больше было в ноябре 2012 года — тогда чистая покупка составила $1,523 млрд.