Реальные заработные платы в 2024 г. вырастут на 8,7% после роста на 3,5% в прошлом году. Об этом заявили в НБУ.
НБУ прогнозирует, что зарплаты украинцев в 2024 году существенно вырастут
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Что прогнозируют в НБУ
Речь идет о реальном росте, то есть после учета инфляции.
Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад. Количество вакансий растет, а некоторые компании, в первую очередь в сфере торговли и услуг, даже ожидают расширения штата.
Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда.
Проблема поиска квалифицированных кадров была актуальна и до полномасштабной войны, а мобилизация и значительная миграция еще более усложнили этот процесс.
Так что уровень безработицы сокращается медленно. В 2023 году он составил 19%, в 2024-м — снизится до 16,2%. В 2025-м безработица составит 13,9%, а в 2026-м — 12,2%. Для сравнения, до войны реальный уровень безработицы в Украине составил менее 10%.
В то же время рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат не только в номинальном измерении, но и в реальном — то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в этом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.
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НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в следующем году.
Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за вернувшихся с фронта защитников, так и за вынужденных мигрантов. Эта конкуренция и дальше будет стимулировать рост реальных зарплат.
В 2025 году реальные зарплаты вырастут на 4,9%, а в 2026-м — на 2,7%.
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