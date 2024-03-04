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4 марта 2024, 9:16 Читати українською

НБУ прогнозирует, что зарплаты украинцев в 2024 году существенно вырастут

Реальные заработные платы в 2024 г. вырастут на 8,7% после роста на 3,5% в прошлом году. Об этом заявили в НБУ.

Реальные заработные платы в 2024 г.
Фото:depositphotos

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Что прогнозируют в НБУ

Речь идет о реальном росте, то есть после учета инфляции.

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад. Количество вакансий растет, а некоторые компании, в первую очередь в сфере торговли и услуг, даже ожидают расширения штата.

Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда.

Проблема поиска квалифицированных кадров была актуальна и до полномасштабной войны, а мобилизация и значительная миграция еще более усложнили этот процесс.

Так что уровень безработицы сокращается медленно. В 2023 году он составил 19%, в 2024-м — снизится до 16,2%. В 2025-м безработица составит 13,9%, а в 2026-м — 12,2%. Для сравнения, до войны реальный уровень безработицы в Украине составил менее 10%.

В то же время рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат не только в номинальном измерении, но и в реальном — то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в этом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%.

Читайте: В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024

НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в следующем году.

Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за вернувшихся с фронта защитников, так и за вынужденных мигрантов. Эта конкуренция и дальше будет стимулировать рост реальных зарплат.

В 2025 году реальные зарплаты вырастут на 4,9%, а в 2026-м — на 2,7%.

Читайте: В Украине выросла зарплата: в каких отраслях платят больше всего

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Nasams Here
Nasams Here
4 марта 2024, 10:46
#
Тобто, зростання перекриватиме інфляцію… і це в кращому випадку.
+
+66
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
4 марта 2024, 10:50
#
Сказочный прогноз…
+
0
dvded .
dvded .
4 марта 2024, 11:28
#
Мноцие цены выше 21 года в долларе. Зарплаты ниже в долларе. Эта международная помошь, выходит боком.
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