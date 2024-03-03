В январе экспорт IT-услуг снизился почти на 17%

В январе 2024 года объем IT-экспорта уменьшился на 16,9% и составил $508 млн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского IT Кластера со ссылкой на данные НБУ .

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Отмечается, что показатели этого года на 3,8% меньше по сравнению с январем 2023 года. Январский экспорт IT-услуг принес украинской экономике на $103 млн. меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Украинский экспорт IT-услуг по результатам всего прошлого года сократился на 8,5%. По прогнозам, ситуация не станет проще. Показатели января хуже всех месяцев с начала полномасштабного вторжения россии. Следовательно, падение IT-индустрии будет продолжаться и в 2024 году", — отметил CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

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Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,35 млрд, что на $247 млн или 15% меньше по сравнению с декабрем.