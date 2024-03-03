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3 марта 2024, 9:03 Читати українською

В январе экспорт IT-услуг снизился почти на 17%

В январе 2024 года объем IT-экспорта уменьшился на 16,9% и составил $508 млн. Об этом сообщает пресс-служба Львовского IT Кластера со ссылкой на данные НБУ.

В январе 2024 года объем IT-экспорта уменьшился на 16,9% и составил $508 млн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что показатели этого года на 3,8% меньше по сравнению с январем 2023 года. Январский экспорт IT-услуг принес украинской экономике на $103 млн. меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Украинский экспорт IT-услуг по результатам всего прошлого года сократился на 8,5%. По прогнозам, ситуация не станет проще. Показатели января хуже всех месяцев с начала полномасштабного вторжения россии. Следовательно, падение IT-индустрии будет продолжаться и в 2024 году", — отметил CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

Читайте также: Как изменилась заработная плата украинских IT-специалистов с начала вторжения рф — исследование DOU

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,35 млрд, что на $247 млн или 15% меньше по сравнению с декабрем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+88
Riojas
Riojas
3 марта 2024, 9:50
#
Число большое по сезонному фактору, но в принципе тенденции очевидны. Минцифры, как дела? Заняты миллионом роботов, в одной из последних работающих экспортных отраслей все в порядке? Мы доезжаем на старых контрактах, максимум — продление существующих по личной лояльности клиентов. Завести что-то новое нереально, у клиента нет ни единой причины выбрать нас, но десятки причин сразу нас исключить. Дальше просто сокращения.
+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
3 марта 2024, 9:51
#
Новое заводится, только в значительно меньших количествах
+
+15
financialGenius
financialGenius
3 марта 2024, 12:05
#
Закрывается намного больше чем заводится … и то может вы путаете продление контракта с действующим ку завод нового … знаю заказчика который закрыл все контракты и сократил всех разрабов в Украине за один год с начала войны так как шла работа с данными и топ менеджеры не имели возможности выехать для офлайн митингов … немецкому заказчику это все надоело быстро … Человек сто на улицу
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