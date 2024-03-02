НБУ за неделю купил рекордный объем валюты на межбанке. Продажа упала вдвое

Национальный банк в течение недели, с 26 февраля по 1 марта, купил на межбанковском валютном рынке $29,60 млн и продал $320,90 млн. Чистая продажа валюты составила $291,30 млн против $647,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $356,53 млн.

Стоит отметить, что покупка валюты Нацбанком на этой неделе выросла до $29,60 млн. — это самый высокий показатель с ноября 2022 года, когда регулятор за неделю купил $31,54 млн.

С начала 2024 года НБУ на межбанке:

купил $47,89 млн;

продал $4 147,91 млн;

чистая продажа валюты составила $4 100,02 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.