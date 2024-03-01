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1 марта 2024, 16:47 Читати українською

Конфискованные российские активы не могут заменить помощь США Украине — Йеллен

Любой план конфискации или монетизации около $282 млрд замороженных российских активов в пользу Украины нельзя рассматривать как замену срочно необходимой помощи, которую задержали в Конгрессе. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg.

Любой план конфискации или монетизации около $282 млрд замороженных российских активов в пользу Украины нельзя рассматривать как замену срочно необходимой помощи, которую задержали в Конгрессе.
Фото: pixabay.com

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«Я не вижу настоящей замены помощи Конгресса, который предоставит Украине необходимую помощь в этом году. Я не думаю, что кто-то может восполнить этот пробел», — отметила Йеллен.

Она также заявила, что, хотя Европейский Союз предложил Украине существенное финансирование, а Япония также внесла свой вклад, общая сумма не кажется достаточной.

Эти средства могут помочь Украине в ближайшее время, пока Киев ждет более комплексной помощи, отметила Йеллен.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США 13 февраля в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Теперь законопроект должен одобрить Палата представителей американского Конгресса, где большинство имеют республиканцы. Ее спикер дал понять, что Палата не согласится с законопроектом Сената, потому что он не урегулирует вопрос границы США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
1 марта 2024, 18:23
#
Приплыли.
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0
preyvanamor
preyvanamor
1 марта 2024, 19:52
#
Погоджуюсь!

а тим часом — ні допомоги, ні конфіскованих грошей…
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