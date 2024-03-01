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1 марта 2024, 13:17 Читати українською

Спрос на биткоин-ETF значительно превышает темпы майнинга первой криптовалюты

Суточный спрос на спотовый биткоин-ETF составляет около 2800 BTC, в то время как добыча первой криптовалюты в сутки составляет 900 BTC. Такая ситуация приводит к «шоковому» спросу на этот инструмент, пишет The Block.

Суточный спрос на спотовый биткоин-ETF составляет около 2800 BTC, в то время как добыча первой криптовалюты в сутки составляет 900 BTC.

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Издание отмечает, что большой спрос на биткоин-ETF способствует дальнейшему снижению биткоин-балансов централизованных бирж. Согласно расчетам специалистов, падение показателя по значениям 2020 года достигло 28%.

«Спотовые ETF после их одобрения стали оказывать значительное влияние на ценовые тенденции», — объяснили эксперты.

Напомним, что рост BTC в феврале составил 43%. Биткоин приближается к своему историческому максимуму в $68,789 тысячи, который он достиг 10 ноября 2021 года.

К теме: Биткоин обогнал российский рубль по капитализации

Источник: Минфин
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