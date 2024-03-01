Рост BTC в феврале составляет 43%, однако JPMorgan прогнозирует падение биткоина: что нового на крипторинке

В феврале биткоин закрыл месяц с приростом в 43,55%, Ethereum — 46,28%.

В феврале 2024 года месячный прирост цены биткоина составил 43,55%, Ethereum — 46,28%. Оба актива обновили многолетние рекорды по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Первая криптовалюта последний раз закрывала февраль со столь высоким приростом в 2013 году. Тогда цена биткоина за месяц подскочила на 61,77%.

Стоит отметить, что только дважды биткоин был «в минусе» по завершении февраля — в 2014 и 2020 годах.

Напомним, что на днях цена актива в моменте подскочила до $63 734, а затем откатилась назад.

На момент написания новости биткоин торгуется около $62 000, поскольку спрос со стороны биржевых фондов сохраняется. iShares Bitcoin Trust, принадлежащая BlackRock Inc., в среду получила рекордный приток — $612 млн.

В основе ралли, толкающего биткойн до рекордного уровня, лежит простой принцип экономики: спрос и предложение.

По данным Bloomberg, спрос на токен со стороны новых американских биржевых фондов превышает количество биткоинов, которые владельцы готовы продать. Это разогрело криптовалютный рынок и привлекло трейдеров, что побудило спекулянтов закрывать медвежьи ставки, поскольку ставки за кредитным плечом увеличивались.

В Южной Корее отложили предложение по снятию криптовалютных ограничений — СМИ

Правящая партия Южной Кореи отложила свое предвыборное предложение по ослаблению криптовалютных ограничений на неопределенный срок. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее в стране также планировали рассмотреть вопрос о снятии запрета на запуск спотовых биткоин-ETF.

По данным журналистов, отказ партии от своих обещаний может быть связан с «трудностями в согласовании криптовалютной политики с правительством и финансовыми властями».

В сообщении также говорится, что правящая партия рассматривала предложение отложить налогообложение виртуальных активов на два года и разрешить корпоративные инвестиции в виртуальные активы.

«Этот план не был окончательно утвержден из-за недостаточных консультаций с соответствующими министерствами и опасений по поводу возможных потерь…», — заявили местные СМИ.

В JPMorgan прогнозируют падение курса биткоина до $42 000 после халвинга

Аналитики компании JPMorgan спрогнозировали падение курса первой криптовалюты до $42 000. Об этом сообщает The Block.

По их мнению, снижение стоимости произойдет после халвинга биткоина, который, вероятно, произойдет в апреле 2024 года.

Представители финансовой группы считают, что на курс актива повлияет сокращение вознаграждения за добычу криптовалюты. Свою роль также сыграют увеличенные расходы майнеров на технологические процессы и наращивание мощностей, отмечают JPMorgan.

По мнению экспертов, будущий халвинг приведет к дальнейшей консолидации сектора по добыче криптовалюты. Крупные компании имеют преимущество и сохранят свой бизнес, в то время как относительно небольшие майнинг-предприятия предстанут перед трудностями, подчеркивают аналитики.

В JPMorgan отметили, что после халвинга биткоина вознаграждение за добычу блока сократится вдвое, с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Это изменение отрицательно скажется на доходах биткоин-майнеров.

«Оценка в $42 000 является тем уровнем, к которому, по нашему мнению, будут стремиться цены на биткоин после того, как эйфория, вызванная ростом курса актива, спадет после апреля», — заявили аналитики.

В JPMorgan также подчеркнули, что возможный выход из отрасли менее эффективных майнеров приведет к снижению хешрейта биткоина на 20%. Это также повлияет на всю отрасль.

Напомним, что после прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.

С начала 2024 года объем украденных в криптотрасли средств превысил $200 миллионов

Компания Immunefi сформировала отчет об убытках криптовалютной индустрии в результате хакерских атак. С начала 2024 года злоумышленники похитили более $200 млн. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на аналитиков.

Эксперты отмечают, что объем украденных средств вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Аналитики зафиксировали 32 разных инцидента, связанных с хакерскими атаками.

Чаще всего от взлома и мошенничества страдали проекты, ведущие деятельность в сети Ethereum. В общей сложности 85% украденных средств приходится на эту экосистему.

Согласно подсчетам Immunefi, в феврале 2024 года хакеры похитили активы более чем на $67 млн. Это произошло во время 12 инцидентов. По сравнению с прошлым месяцем, объем похищенных средств сократился почти на 50%, когда компании и пользователи потеряли $133 млн.

Аналитики указывают на нарастающий тренд по взлому DeFi-сектора. По их мнению, все чаще хакеры ориентируются на децентрализованные биржи, протоколы и организации.

Представители Immunefi также напомнили, что в 2023 году в результате взломов и мошенничества злоумышленники украли более $1,8 млрд. Наибольшей атакой в этот период они называют инцидент с торговой платформой Mixin Network, нанесший ущерб на сумму свыше $200 млн.