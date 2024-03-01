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1 марта 2024, 11:42 Читати українською

Рост BTC в феврале составляет 43%, однако JPMorgan прогнозирует падение биткоина: что нового на крипторинке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В феврале биткоин закрыл месяц с приростом в 43,55%, Ethereum — 46,28%.

В феврале 2024 года месячный прирост цены биткоина составил 43,55%, Ethereum — 46,28%. Оба актива обновили многолетние рекорды по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Первая криптовалюта последний раз закрывала февраль со столь высоким приростом в 2013 году. Тогда цена биткоина за месяц подскочила на 61,77%.

Стоит отметить, что только дважды биткоин был «в минусе» по завершении февраля — в 2014 и 2020 годах.

Напомним, что на днях цена актива в моменте подскочила до $63 734, а затем откатилась назад.

На момент написания новости биткоин торгуется около $62 000, поскольку спрос со стороны биржевых фондов сохраняется. iShares Bitcoin Trust, принадлежащая BlackRock Inc., в среду получила рекордный приток — $612 млн.

В основе ралли, толкающего биткойн до рекордного уровня, лежит простой принцип экономики: спрос и предложение.

По данным Bloomberg, спрос на токен со стороны новых американских биржевых фондов превышает количество биткоинов, которые владельцы готовы продать. Это разогрело криптовалютный рынок и привлекло трейдеров, что побудило спекулянтов закрывать медвежьи ставки, поскольку ставки за кредитным плечом увеличивались.

В Южной Корее отложили предложение по снятию криптовалютных ограничений — СМИ

Правящая партия Южной Кореи отложила свое предвыборное предложение по ослаблению криптовалютных ограничений на неопределенный срок. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее в стране также планировали рассмотреть вопрос о снятии запрета на запуск спотовых биткоин-ETF.

По данным журналистов, отказ партии от своих обещаний может быть связан с «трудностями в согласовании криптовалютной политики с правительством и финансовыми властями».

В сообщении также говорится, что правящая партия рассматривала предложение отложить налогообложение виртуальных активов на два года и разрешить корпоративные инвестиции в виртуальные активы.

«Этот план не был окончательно утвержден из-за недостаточных консультаций с соответствующими министерствами и опасений по поводу возможных потерь…», — заявили местные СМИ.

В JPMorgan прогнозируют падение курса биткоина до $42 000 после халвинга

Аналитики компании JPMorgan спрогнозировали падение курса первой криптовалюты до $42 000. Об этом сообщает The Block.

По их мнению, снижение стоимости произойдет после халвинга биткоина, который, вероятно, произойдет в апреле 2024 года.

Представители финансовой группы считают, что на курс актива повлияет сокращение вознаграждения за добычу криптовалюты. Свою роль также сыграют увеличенные расходы майнеров на технологические процессы и наращивание мощностей, отмечают JPMorgan.

По мнению экспертов, будущий халвинг приведет к дальнейшей консолидации сектора по добыче криптовалюты. Крупные компании имеют преимущество и сохранят свой бизнес, в то время как относительно небольшие майнинг-предприятия предстанут перед трудностями, подчеркивают аналитики.

В JPMorgan отметили, что после халвинга биткоина вознаграждение за добычу блока сократится вдвое, с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Это изменение отрицательно скажется на доходах биткоин-майнеров.

«Оценка в $42 000 является тем уровнем, к которому, по нашему мнению, будут стремиться цены на биткоин после того, как эйфория, вызванная ростом курса актива, спадет после апреля», — заявили аналитики.

В JPMorgan также подчеркнули, что возможный выход из отрасли менее эффективных майнеров приведет к снижению хешрейта биткоина на 20%. Это также повлияет на всю отрасль.

Напомним, что после прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.

С начала 2024 года объем украденных в криптотрасли средств превысил $200 миллионов

Компания Immunefi сформировала отчет об убытках криптовалютной индустрии в результате хакерских атак. С начала 2024 года злоумышленники похитили более $200 млн. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на аналитиков.

Эксперты отмечают, что объем украденных средств вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Аналитики зафиксировали 32 разных инцидента, связанных с хакерскими атаками.

Чаще всего от взлома и мошенничества страдали проекты, ведущие деятельность в сети Ethereum. В общей сложности 85% украденных средств приходится на эту экосистему.

Согласно подсчетам Immunefi, в феврале 2024 года хакеры похитили активы более чем на $67 млн. Это произошло во время 12 инцидентов. По сравнению с прошлым месяцем, объем похищенных средств сократился почти на 50%, когда компании и пользователи потеряли $133 млн.

Аналитики указывают на нарастающий тренд по взлому DeFi-сектора. По их мнению, все чаще хакеры ориентируются на децентрализованные биржи, протоколы и организации.

Представители Immunefi также напомнили, что в 2023 году в результате взломов и мошенничества злоумышленники украли более $1,8 млрд. Наибольшей атакой в этот период они называют инцидент с торговой платформой Mixin Network, нанесший ущерб на сумму свыше $200 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Bookseller
Bookseller
1 марта 2024, 12:13
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Представители финансовой группы считают, что на курс актива повлияет сокращение вознаграждения за добычу криптовалюты… Это изменение отрицательно скажется на доходах биткоин-майнеров., Поэтому биток рухнет до 42000. То есть чем меньше майнеры будут добывать, тем дешевле должен стоить биток? — Кто специалист в экономике, можете поподробнее дать разъяснение?… JPMorgan настолько гениален, что мне его не понять…
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Bookseller
Bookseller
1 марта 2024, 12:20
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Я так понимаю, джипиморган считает, что из-за того, что акции майнеров будут сливать, то и биток должны сливать? Это типа проблемы у производителя влияют на цену продукции 🤣🤣🤣
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 марта 2024, 12:27
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Логіка така, що майнерам потрібно буде зливати більше битків, щоб покривати витрати, які зростуть вдвічі. Якщо ціна зросте вдвічі, то цього не станеться, але має знайтися ще купа бажаючих зіграти в лотерею.
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0
Bookseller
Bookseller
1 марта 2024, 12:29
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Не понятно, как можно сливать больше битков, если их станет в два раза меньше у майнеров?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 марта 2024, 12:33
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Якщо в тебе зростають витрати, ти намагаєшся перекласти їх на споживача і росте ціна на товар. Прикол в тому, що це найкраще працює лише з продуктами першої необхідності, а от інше вже не настільки корелює. Ну і в усіх продуктів першої необхідності, як правило, сировина подібна, тому вони піднімають ціну синхронно. В крипти все по іншому. Биток не унікальний, він не є предметом першої необхідності. Його ріст гальмуватиме власне, його ріст, тому хто не купив цілий биток по 25к, але все ще хоче купити зараз, то це вже 0,35 битка. Тобто на ті самі обороти ринку менше битків покупцям. Це стримуючий фактор. Всі розуміють, що спекулянти не чекатимуть тузємуна, вони колись зафіксують прибутки і тоді, як казав капітан Сільвер з «Острова Скарбів», живі будуть заздрити мертвим.
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