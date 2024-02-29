Аудит Минобороны обнаружил безосновательные дополнительные выплаты военным почти на 190 миллионов

Аудит Министерства обороны Украины установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим на 186,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты», — говорится в сообщении.

Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области.

По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2023 года Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевых задач.