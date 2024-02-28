В каких областях украинцы активно используют жилищные сертификаты «єВідновлення» — статистика

Среди областей — лидеров в использовании их жителями жилищных сертификатов «єВідновлення» на сегодняшний день Киевская и Харьковская области. Во второй паре областей — лидеров Николаевская и Черниговская область. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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Жители этой четверки областей приобрели в обмен на сертификаты 650 новых домов на общую сумму в 1,7 млрд грн при том, что совокупно по Украине потрачено на покупку нового жилья за счет сертификатов 940 новых жилищ на 2 млрд грн.

Статистика следующая:

121 жилищный сертификат на общую сумму в 178 млн грн использовали их владельцы в Харьковской области;

86 жилищных сертификатов на общую сумму в 89 млн грн использовали в Николаевской области;

60 сертификатов на сумму 83 млн грн использовали владельцы на новое жилье в Черниговской области.

«Бесспорный лидер — Киевская область. Она идет со значительным отрывом от других областей, поскольку здесь на новые дома украинцы обменяли 380 сертификатов „єВідновлення“ на общую сумму в 1 млрд гривен», — пояснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что использовать жилищный сертификат можно для обмена не только на квартиру, но и на приобретение частного дома на первичном и вторичном рынках.

Впрочем, больше всего украинцы выбирают именно вторичку — на такое жилье обменяли 92% сертификатов «єВідновлення». Исправить это в ближайшем будущем позволит сочетание программ «єВідновлення» и средств программы «єОселі». Такая возможность уже официально предусмотрена.

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Использованный сертификат означает, что его владелец подписал соглашение о покупке продажи жилья на первичном или вторичном рынке. Но сначала, чем это сделать, владелец сертификата «єВідновлення» должен соответствующие средства забронировать. Это значит, что человек уже определился с тем, какую квартиру или дом в скором времени приобретет.

В настоящее время украинцами забронированы средства по 131 сертификату на общую сумму в 282 млн грн.

Шуляк напомнила, что прежде чем заключать сделку купли — продажи нового жилья гражданин должен аннулировать свое право собственности на жилье, которое было уничтожено врагом. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента бронирования средств — не раньше. Это важный технический момент.

«Недавно эту процедуру мы упростили — вместо того, чтобы обращаться к БТИ владелец сертификата „єВідновлення“ может обратиться к любому ЦПАПу или нотариусу, в который есть доступ к РПЗМ — нашему реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит пройти процедуру аннулирования без очередей», — подчеркнула Шуляк.

При этом для финансирования программы «єВідновлення», по которой суммарно уже потратили более 10 млрд грн, в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отметили, что планируется использовать арестованные российские активы, которые на сегодняшний день составляют около 17 млрд грн.

Что известно о программе «єВідновлення»

Первый этап программы «єВідновлення» стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье. А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

Украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення», теперь могут подать отчет через портал «Дия». Ранее услуга была доступна только в приложении.