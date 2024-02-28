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28 февраля 2024, 12:18 Читати українською

Биткоин протестировал уровень $59 000. Ethereum взлетел выше $3300

28 февраля котировки первой криптовалюты преодолели уровень $59 000. На момент написания биткоин торгуется по $59 274, за последние сутки прибавив 4,1%. Об этом пишет Forklog.

28 февраля котировки первой криптовалюты преодолели уровень $58 000.

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Капитализация

Капитализация цифрового золота — $1,15 трлн, согласно CoinGecko. Общий показатель рынка криптовалют превысил $2,3 трлн. Индекс доминирования биткоина — 54%.

Цена Ethereum превысила отметку $3300. Рост за сутки составил 3%. Капитализация актива достигла $400 млрд.

Читайте: Аналитик Питер Брандт повысил прогноз касательно роста биткоина до $200 тысяч

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 12:13 стоимость составляет $59,274 за монету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+39
Kharakternyk
Kharakternyk
28 февраля 2024, 12:23
#
Мої вітання всім «шортнікам» а-ля Скруджа, які розпочали шортити на цифрі 50:)
+
+30
Criptor82
Criptor82
28 февраля 2024, 12:33
#
Хто одяг шорти, той лишився без штанів))
+
+15
Riojas
Riojas
28 февраля 2024, 13:37
#
Скоро отыграются даже те единицы, что умудрились зайти на пике тысяч 60. А знаете, кто до сих пор ждёт? Те, кто купил доллар по 13.99 и потом сильно пожалел)) все так и жду, когда пожалею
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