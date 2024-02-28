28 февраля котировки первой криптовалюты преодолели уровень $59 000. На момент написания биткоин торгуется по $59 274, за последние сутки прибавив 4,1%. Об этом пишет Forklog.
Биткоин протестировал уровень $59 000. Ethereum взлетел выше $3300
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Капитализация
Капитализация цифрового золота — $1,15 трлн, согласно CoinGecko. Общий показатель рынка криптовалют превысил $2,3 трлн. Индекс доминирования биткоина — 54%.
Цена Ethereum превысила отметку $3300. Рост за сутки составил 3%. Капитализация актива достигла $400 млрд.
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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 12:13 стоимость составляет $59,274 за монету.
Источник: Минфин
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