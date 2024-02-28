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28 февраля 2024, 9:53 Читати українською

Капитализация рынка криптовалют выросла до $2 триллионов впервые за два года

Общая стоимость рынка криптовалюты подскочила примерно до $2 трлн впервые за почти два года на фоне роста биткоина. Крупнейший цифровой актив, который составляет около 52% всего рынка, 27 февраля вырос на 5,1% до $57,44 тыс., пишет Bloomberg.

Общая стоимость рынка криптовалюты подскочила примерно до $2 трлн впервые за почти два года на фоне роста биткоина.
Фото:depositphotos

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Рост биткоина

На этой неделе биткоин вырос примерно на 12% и торгуется на самом высоком уровне с декабря 2021 года.

Цена биткоина выросла на 32% с начала года, продолжая длительный рост.

Читайте: Аналитик Питер Брандт повысил прогноз по росту биткоина до $200 тысяч

По данным CoinGecko, общая стоимость цифровых активов сейчас составляет около $2,2 трлн, по сравнению с минимумом в $820 млрд 2022 года.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 февраля биткоин вырос на 2,35% до $55,800, ранее коснувшись отметки $57,055. Эфириум поднялся на 1,21% до $3,216,6.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Bookseller
Bookseller
28 февраля 2024, 10:15
#
На сейчас: Bitcoin Баланс 3.77775400 • $220 910
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