«єОселя»: с начала действия программы уже выдано кредитов на 11,6 миллиарда

С начала действия программы «єОселя» более 7 600 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья, шесть семей — на покупку частных домов. Банки выдали в общей сложности 11,6 млрд грн ипотечных кредитов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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За прошлую неделю кредиты взяли 193 украинца.

«Мы видим значительный спрос на программу среди украинцев, только на прошлой неделе кредиты получили почти 200 семей, 30% из которых — на условиях массовой ипотеки, доступной для всех наших граждан, не имеющих своего жилья, или нуждающихся в улучшении жилищных условий», — отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 193 кредита на 326 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 104 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 17 медиков и 3 ученых;

кредиты под 7% получили 50 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (143 кредита) и у застройщика (34). Также 16 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в возводимом доме.

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Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 52;

города Киева — 39;

Одесской области — 13;

Волынской области — 11;

Винницкой области — 10.

Напомним

Воспользоваться программой «єОселя» сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.