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27 февраля 2024, 19:49 Читати українською

«єОселя»: с начала действия программы уже выдано кредитов на 11,6 миллиарда

С начала действия программы «єОселя» более 7 600 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья, шесть семей — на покупку частных домов. Банки выдали в общей сложности 11,6 млрд грн ипотечных кредитов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

С начала действия программы «єОселя» более 7 600 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья, шесть семей — на покупку частных домов.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За прошлую неделю кредиты взяли 193 украинца.

«Мы видим значительный спрос на программу среди украинцев, только на прошлой неделе кредиты получили почти 200 семей, 30% из которых — на условиях массовой ипотеки, доступной для всех наших граждан, не имеющих своего жилья, или нуждающихся в улучшении жилищных условий», — отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 193 кредита на 326 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 104 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 17 медиков и 3 ученых;
  • кредиты под 7% получили 50 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (143 кредита) и у застройщика (34). Также 16 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в возводимом доме.

Читайте также: Украинцы могут использовать жилищные сертификаты «єВідновлення» с привлечением средств «єОселя»

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 52;
  • города Киева — 39;
  • Одесской области — 13;
  • Волынской области — 11;
  • Винницкой области — 10.

Напомним

Воспользоваться программой «єОселя» сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+22
innapcholko
innapcholko
27 февраля 2024, 20:01
#
Программа круто обосралась при востановлении Циркунов — Харьковская область!
Обещали востановить Циркуны — по образу и подобию — и там кинули всех жителей!

Говорят — надежда умирает последней — вот она и умерла в Циркунах! Вот теперь моя мама живет со мной в Одессе! Отчима похоронили (сердце не выдержало — был с имплантом в сердце — да и еще до войны был плох...) во время оккупации — да и с похоронами поели «говна» от Украинской власти! Оформление наследства — это вообще неописуемо… коррупция в такое время только набирает обороты!
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0
zxt36
zxt36
27 февраля 2024, 21:59
#
Толку от программы ноль. 3% дают тем кому они не нужны потому как получают зарплату по 150000. А 7% это дорого нереально. Ещё и цены на квартиры космос щас
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0
bonv
bonv
27 февраля 2024, 22:16
#
І ціни ростуть на новобудови.
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0
bonv
bonv
27 февраля 2024, 22:17
#
У нашій країні найпоширеніша форма мутації - коли руки ростуть з дупи.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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