В россии хотят разрешить участникам вторжения в Украину не платить проценты по кредитам

Министерство финансов россии предложило освободить участников войны в Украине от уплаты процентов по кредитам — в правительстве законопроект одобрили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

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Согласно законопроекту, после окончания кредитных каникул военные должны будут вернуть банкам только основную часть кредита без процентов.

Банкам придется также перечислить уже полученные взносы по кредитам участников войны, перенаправив средства в счет основного долга или на погашение других ссуд клиента.

Согласно законопроекту, государство планирует возместить российским банкам 50% недополученного дохода по процентам, на эти цели из бюджета выделят около 5,7 млрд рублей.

При этом общая сумма выплат по процентам, которые банки должны будут «простить» заемщикам, составит около 11,4 млрд рублей.

Но итоговый ущерб может быть больше этой суммы, пишет издание. Кредиторам придется провести большую работу по пересчету всех подобных кредитов. По словам экспертов, в результате размер одобрений новых ссуд участникам войны может сократиться.

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