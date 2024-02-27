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27 февраля 2024, 15:05 Читати українською

В россии хотят разрешить участникам вторжения в Украину не платить проценты по кредитам

Министерство финансов россии предложило освободить участников войны в Украине от уплаты процентов по кредитам — в правительстве законопроект одобрили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Министерство финансов россии предложило освободить участников войны в Украине от уплаты процентов по кредитам — в правительстве законопроект одобрили.

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Согласно законопроекту, после окончания кредитных каникул военные должны будут вернуть банкам только основную часть кредита без процентов.

Банкам придется также перечислить уже полученные взносы по кредитам участников войны, перенаправив средства в счет основного долга или на погашение других ссуд клиента.

Согласно законопроекту, государство планирует возместить российским банкам 50% недополученного дохода по процентам, на эти цели из бюджета выделят около 5,7 млрд рублей.

При этом общая сумма выплат по процентам, которые банки должны будут «простить» заемщикам, составит около 11,4 млрд рублей.

Но итоговый ущерб может быть больше этой суммы, пишет издание. Кредиторам придется провести большую работу по пересчету всех подобных кредитов. По словам экспертов, в результате размер одобрений новых ссуд участникам войны может сократиться.

Читайте также: Потери россии в результате действия санкций оценили в $400 млрд

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
bonv
bonv
27 февраля 2024, 15:42
#
Умом россию не понять ©
+
+6
Rubi0
Rubi0
27 февраля 2024, 15:54
#
Только в результате таких инициатив у них контрактников по 30 тыщ как говорил Буданов, а у нас мобилизация с улиц.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
27 февраля 2024, 16:05
#
Ти собі не уявляєш, як там живуть в деяких регіонах.
Що там кацапу з Тиви або Приморʼя та війна, якщо його можуть запросто зарізати вдома, а заробляти 20 тисяч фублів це вже вдача.
Там тупо повно злиденного, примітивного та жадібного мʼяса. Кацапня через трупи цього генетичного непорібу фактично воює з нами своїми деревʼяними фублями,
+
+66
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
27 февраля 2024, 16:44
#
Не важливо, що в них там, головне те, що в них добровольці йдуть по 30+ тисяч, а ми мало по малу скінчуємося…
+
+6
Rubi0
Rubi0
27 февраля 2024, 16:46
#
Давайте так, там вообще 2/3 территории для жизни не пригодна от природы. И да соглашусь что многие наверное идут воевать не только за деньги, а и в том числе планируя по завершению переехать с Тывы или Якутии, где пол года солнца нет и мороз под -50, на берег Азовского моря есть черешню, есть ньанс конечно что можно не дожить, но то такое. Все банально боряться за место под солнцем в буквальном смысле.
+
+51
financialGenius
financialGenius
27 февраля 2024, 16:11
#
Вот бы у нас что-то подобное придумали, но куда лучше принимать законопроекты (мобилизационный) подрывающие банковскую систему вцелом …
+
+36
Lolik1837
Lolik1837
27 февраля 2024, 17:24
#
«Вот бы у нас что-то подобное придумали, но куда лучше принимать законопроекты (мобилизационный) подрывающие банковскую систему вцелом …»

Согласен. Как-то странно получается . Пока в рф принимают законы о материальной поддержке своих военных, у нас принимают мобилизационные законы, которые из нынешнего не очень постоянного отлова мужиков на улицах превратит страну во всеукраинское круглосуточное сафари на мужиков в масштабах всей страны
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