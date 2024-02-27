Министерство финансов россии предложило освободить участников войны в Украине от уплаты процентов по кредитам — в правительстве законопроект одобрили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
В россии хотят разрешить участникам вторжения в Украину не платить проценты по кредитам
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Согласно законопроекту, после окончания кредитных каникул военные должны будут вернуть банкам только основную часть кредита без процентов.
Банкам придется также перечислить уже полученные взносы по кредитам участников войны, перенаправив средства в счет основного долга или на погашение других ссуд клиента.
Согласно законопроекту, государство планирует возместить российским банкам 50% недополученного дохода по процентам, на эти цели из бюджета выделят около 5,7 млрд рублей.
При этом общая сумма выплат по процентам, которые банки должны будут «простить» заемщикам, составит около 11,4 млрд рублей.
Но итоговый ущерб может быть больше этой суммы, пишет издание. Кредиторам придется провести большую работу по пересчету всех подобных кредитов. По словам экспертов, в результате размер одобрений новых ссуд участникам войны может сократиться.
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Комментарии - 7
Що там кацапу з Тиви або Приморʼя та війна, якщо його можуть запросто зарізати вдома, а заробляти 20 тисяч фублів це вже вдача.
Там тупо повно злиденного, примітивного та жадібного мʼяса. Кацапня через трупи цього генетичного непорібу фактично воює з нами своїми деревʼяними фублями,
Согласен. Как-то странно получается . Пока в рф принимают законы о материальной поддержке своих военных, у нас принимают мобилизационные законы, которые из нынешнего не очень постоянного отлова мужиков на улицах превратит страну во всеукраинское круглосуточное сафари на мужиков в масштабах всей страны