Россия в результате введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину потеряла $400 млрд. Такие данные привели представители Офиса президента во время Форума «Украина. Год 2024». Об этом пишет Forbes.
Потери россии в результате действия санкций оценили в $400 млрд
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Санкции против рф
К санкциям против россии присоединилось около 40 стран. Сейчас россия — рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных.
Некоторые показатели влияния санкций на экономику России:
- $400 млрд — общие потери врага.
- $200 млрд — падение профицита торговли.
- $113 млрд — потеря экспортных поступлений нефти.
- $55 млрд — потеря экспортных поступлений природного газа.
- 50% — уменьшение ликвидных активов Фонд национального благосостояния.
- 90% — зависимость от Индии и Китая в экспорте нефти и газа.
- 45% — потерял российский рубль.
Читайте: Австралия ввела санкции против почти 100 граждан и компаний из России«Санкции — гибкий и быстрый экономический инструмент. Но даже того рекордного количества санкции против россии все еще недостаточно, чтобы остановить ее агрессию и искоренить желание воевать», — отметил Владислав Власюк, советник руководителя Офиса президента.«У глобального юга есть особенность. С одной стороны, они нам помогают, с другой — не всегда напрямую связаны с экономикой россии. Сейчас многие западные микроэлектроники попадают в рф через отдельные страны третьего мира. Для кого такое сотрудничество остается в формате «бизнес есть бизнес». Мы с этим работаем», — подчеркнул он.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Ну и только со временем. после каких то исследований станет реально понятно — кто и сколько потерял.
How Russia Punched an $11 Billion Hole in the West’s Oil Sanctions
https://www.bloomberg.com/news/features/2023−12−06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?srnd=premium
Или, тот же «Блумберг» не источник, или информация в этой статье не такая «радостная»?