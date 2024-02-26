Потери россии в результате действия санкций оценили в $400 млрд

Санкции против рф

К санкциям против россии присоединилось около 40 стран. Сейчас россия — рекордсмен по количеству введенных против нее санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину: 17 000 индивидуальных и секторальных.

Некоторые показатели влияния санкций на экономику России:

$400 млрд — общие потери врага.

$200 млрд — падение профицита торговли.

$113 млрд — потеря экспортных поступлений нефти.

$55 млрд — потеря экспортных поступлений природного газа.

50% — уменьшение ликвидных активов Фонд национального благосостояния.

90% — зависимость от Индии и Китая в экспорте нефти и газа.

45% — потерял российский рубль.

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«Санкции — гибкий и быстрый экономический инструмент. Но даже того рекордного количества санкции против россии все еще недостаточно, чтобы остановить ее агрессию и искоренить желание воевать», — отметил Владислав Власюк, советник руководителя Офиса президента.«У глобального юга есть особенность. С одной стороны, они нам помогают, с другой — не всегда напрямую связаны с экономикой россии. Сейчас многие западные микроэлектроники попадают в рф через отдельные страны третьего мира. Для кого такое сотрудничество остается в формате «бизнес есть бизнес». Мы с этим работаем», — подчеркнул он.