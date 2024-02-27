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27 февраля 2024, 14:45 Читати українською

В Украине вместе с индексацией проведут и перерасчет пенсий

С 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий в Украине проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

С 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией пенсий в Украине проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

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Перерасчет пенсий из-за роста прожиточного минимума будет проведен в соответствии с пунктом 8 Заключительных положений ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», пояснили в Пенсионном фонде.

«В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

Читайте: Повышение пенсий: Кто и сколько будет получать

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет пенсий будет проведен без дополнительных обращений пенсионеров.

Индексация пенсий

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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