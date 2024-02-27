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27 февраля 2024, 11:37 Читати українською

Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро

Европейский Совет принял регламент, который делает мгновенные платежи в евро доступными для всех стран. Система предусматривает быстрые переводы в евро в течение 10 секунд, в любое время суток не только в пределах одной страны. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Европейский Совет принял регламент, который делает мгновенные платежи в евро доступными для всех стран.
Фото: Pixabay

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Как отмечается в релизе Совета Е С, поставщики платежных услуг, такие как банки, должны предлагать услугу передачи и получения мгновенных платежей в евро, а комиссия не может быть выше, чем стандартные кредитные переводы.

Правила вступят в силу в два этапа, с более коротким переходным периодом в еврозоне и более длинным в странах экономической зоны ЕС. Новое регулирование ставит Европу в один ряд с другими частями света, уже давно перешедшими на мгновенные платежи.

Ожидается, что этот шаг не только сделает мгновенные платежи в евро общедоступными, но повысит доверие благодаря обязательству провайдеров проверять соответствие между IBAN и именем получателя, предоставленным плательщиком. Правила призваны помочь европейским платежным компаниям конкурировать с американскими гигантами Visa и Mastercard.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
27 февраля 2024, 12:06
#
Крипта піджимає і бізнес банків віджимає. Особливо USDT.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 февраля 2024, 12:16
#
Банки будуть жити завжди. Вони зараз самі дивляться, які косяки є у тих стейблів, а тим часом самі розробляють своє. Потім вийдуть з тим на ринок, охват клієнтів величезний, з переходом проблем не буде. Матимемо і децентралізацію, принаймні на папері, а також обмеження емісії, щоправда, центробанки зможуть емітувати і надалі. А класична крипта так і не стала платіжним засобом.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 февраля 2024, 14:04
#
Начитанный, образований…
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