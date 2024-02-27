Европейский Совет запускает мгновенные платежи в евро

Европейский Совет принял регламент, который делает мгновенные платежи в евро доступными для всех стран. Система предусматривает быстрые переводы в евро в течение 10 секунд, в любое время суток не только в пределах одной страны. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

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Как отмечается в релизе Совета Е С , поставщики платежных услуг, такие как банки, должны предлагать услугу передачи и получения мгновенных платежей в евро, а комиссия не может быть выше, чем стандартные кредитные переводы.

Правила вступят в силу в два этапа, с более коротким переходным периодом в еврозоне и более длинным в странах экономической зоны ЕС. Новое регулирование ставит Европу в один ряд с другими частями света, уже давно перешедшими на мгновенные платежи.

Ожидается, что этот шаг не только сделает мгновенные платежи в евро общедоступными, но повысит доверие благодаря обязательству провайдеров проверять соответствие между IBAN и именем получателя, предоставленным плательщиком. Правила призваны помочь европейским платежным компаниям конкурировать с американскими гигантами Visa и Mastercard.

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