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20 февраля 2024, 12:58 Читати українською

ЕС продлил санкции против россии

Совет Европейского Союза продлил до 25 февраля 2025 года действие санкций против рф за оккупацию некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Совет Европейского Союза продлил до 25 февраля 2025 года действие санкций против рф за оккупацию некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины.
Фото: slovoidilo.ua

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Совет ЕС ввел санкции против россии 23 февраля 2022 года, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины российской федерацией Рада приняла дополнительное решение, которым расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все Украины.

Кроме того, Европейский совет 14 и 15 декабря 2023 года подтвердил агрессивную войну россии против Украины, которая является явным нарушением устава ООН, и напомнила о непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемое право на самооборону от агрессии россии.

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«Пока незаконные действия рф продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить все меры, введенные в настоящее время ЕС, и принять дополнительные меры, если это необходимо», — говорится в сообщении.

Напомним

Евросоюз начал вводить санкции против рф в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса. После вторжения россии в Украину Е С ввел 12 пакетов санкций.

Источник: Минфин
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