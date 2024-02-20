ЕС продлил санкции против россии

Совет Европейского Союза продлил до 25 февраля 2025 года действие санкций против рф за оккупацию некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

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Совет ЕС ввел санкции против россии 23 февраля 2022 года, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины российской федерацией Рада приняла дополнительное решение, которым расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все Украины.

Кроме того, Европейский совет 14 и 15 декабря 2023 года подтвердил агрессивную войну россии против Украины, которая является явным нарушением устава ООН, и напомнила о непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемое право на самооборону от агрессии россии.

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«Пока незаконные действия рф продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить все меры, введенные в настоящее время ЕС, и принять дополнительные меры, если это необходимо», — говорится в сообщении.

Напомним