1428 декларации с упоминанием криптовалюты зарегистрировали чиновники в 2022 году. Более 14% из них принадлежат жителям Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Больше всего сторонников альтернативных денег оказалось у Нацполиции и прокуратуры, по данным Единого государственного реестра деклараций, пишет Опендатабот.
Чиновники из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше всего криптовалюты в 2022 году — Опендатабот
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Где больше владельцев крипт
Больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции — 171 (12%) и прокуратуре — 150 (10,5%). К сравнению, к началу полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов — 75 (9,5%).
По регионам популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровский и Одесский — по 72 декларации и Харьковский — 64. Накануне полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.
Самая популярная крипта
Самой популярной криптовалютой остался биткоин — его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. К сравнению, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях.
Напомним
1428 деклараций с упоминанием криптовалюты подали чиновники в 2022 году по данным Единого государственного реестра деклараций. К сравнению, в 2021 году крипта упоминалась в 788 декларациях.
Комментарии - 7
Відома українська актриса Олена Рєпіна, яка знялася в серіалах «Реальна містика», «Папік», «Слуга народу» та інших, оскандалилася українофобними висловлюваннями.
На це звернула увагу журналістка Аліна Доротюк. Вона опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, на якому Рєпіна говорить про те, як ненавидить Майдан і про те, що саме він нібито вбив Україну.
«Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість», — каже актриса.
Крім того, раніше Рєпіна невтішно висловлювалася про дерусифікацію. Вона вкотре висловила свою ненависть.
«Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не означає, що… Ну подивимося, як воно там буде. Слава нації? Якій нації? Якій нації? Ви хоча б знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають із корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу», — видала артистка.
Це мислення всього Кварталу95 і головного клоуна? От тільки шифруються поки при владі. А що було до?
«Тому в постах про звільнення він (Зеленський — ред.) це слово так і не використав. Він до останньої секунди поводився як ларьочник-катала, який доручив сказати про сам факт звільнення Умерову», — роздратований Буткевич.
Він подякував Залужному за його чин та мудрість. Буткевич впевнений, що з генералом не прощаються.
«Чи виживе країна — я не знаю. Повторюю. Після самих рашистів наша найбільша загроза — це Зеленський», — вважає телеведучий.
На його думку, президент «стрімко веде нас до поразки» і довів, що задля збереження власної влади «він не зупиниться ні перед чим».
«Хай би й програшем у війні та дестабілізацією внутрішньої ситуації. Сьогодні для мене — найгірший день після 24 лютого 2022. Тільки тоді буда надія», — сумно підсумував експерт.