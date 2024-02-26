Чиновники из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше всего криптовалюты в 2022 году — Опендатабот

1428 декларации с упоминанием криптовалюты зарегистрировали чиновники в 2022 году. Более 14% из них принадлежат жителям Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Больше всего сторонников альтернативных денег оказалось у Нацполиции и прокуратуры, по данным Единого государственного реестра деклараций, пишет Опендатабот.

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Где больше владельцев крипт

Больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции — 171 (12%) и прокуратуре — 150 (10,5%). К сравнению, к началу полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов — 75 (9,5%).

По регионам популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровский и Одесский — по 72 декларации и Харьковский — 64. Накануне полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Самая популярная крипта

Самой популярной криптовалютой остался биткоин — его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. К сравнению, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях.

Напомним

1428 деклараций с упоминанием криптовалюты подали чиновники в 2022 году по данным Единого государственного реестра деклараций. К сравнению, в 2021 году крипта упоминалась в 788 декларациях.