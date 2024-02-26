Зеленский предлагает заключить моральное соглашение с бизнесом

Владимир Зеленский заявляет о необходимости согласовать современное нравственное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Предпринимательские успехи отдельного человека должны быть частью общественного успеха и общей силы всей Украины. Это возможно только при условии, что бизнес работает чисто, по-белому, платит налоги в Украине, пытается создавать достойные рабочие места для граждан Украины и не работает в России и не помогает войне против Украины», — сказал он на презентации платформы «Сделано в Украине» в Киеве в понедельник.

Президент подчеркнул, что это абсолютно понятные моральные правила, и каждый, кто придерживается таких правил, должен получить полное содействие государству и всем институтам.

«Предпринимательство отражает одно из лучших качеств человека — умение организовать жизнь, умение организовывать отношения с другими так, чтобы не только ты сам, но и другие были более защищенными, имели более надежную, приятную жизнь и чувствовали больше уверенности в своем завтра», — отметил также Зеленский.

Читайте также: За покупку украинских продуктов можно будет получать кэшбек — Зеленский