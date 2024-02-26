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26 февраля 2024, 16:48 Читати українською

Зеленский предлагает заключить моральное соглашение с бизнесом

Владимир Зеленский заявляет о необходимости согласовать современное нравственное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский заявляет о необходимости согласовать современное нравственное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом.
Фото: ОП

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«Предпринимательские успехи отдельного человека должны быть частью общественного успеха и общей силы всей Украины. Это возможно только при условии, что бизнес работает чисто, по-белому, платит налоги в Украине, пытается создавать достойные рабочие места для граждан Украины и не работает в России и не помогает войне против Украины», — сказал он на презентации платформы «Сделано в Украине» в Киеве в понедельник.

Президент подчеркнул, что это абсолютно понятные моральные правила, и каждый, кто придерживается таких правил, должен получить полное содействие государству и всем институтам.

«Предпринимательство отражает одно из лучших качеств человека — умение организовать жизнь, умение организовывать отношения с другими так, чтобы не только ты сам, но и другие были более защищенными, имели более надежную, приятную жизнь и чувствовали больше уверенности в своем завтра», — отметил также Зеленский.

Читайте также: За покупку украинских продуктов можно будет получать кэшбек — Зеленский

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
veritas69
veritas69
26 февраля 2024, 16:53
#
Про мораль згадав? ну-ну
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
26 февраля 2024, 17:03
#
Підприємці, будьте хорошими хлопчиками і дівчатками поки державні люди ведуть себе як бандити, ким вони власне є і завжди були.
+
+15
KievanEmpire
KievanEmpire
26 февраля 2024, 17:05
#
Спасибо Владимир Александрович.
Вы настоящий кремень.
Благодаря вам Украина выстояла и победит не смотря ни на что.
+
+6
252side
252side
26 февраля 2024, 17:08
#
А держиморди перестануть красти? Податкова перестане блокувати податкові? но це не точно
+
+15
Strain
Strain
26 февраля 2024, 17:16
#
Ну может Президент заскочит в Алло и расскажет им, что не гоже в условиях войны торговать страховками занижая НДС.
А ну нет снова будут давить каких то ФОПов
+
+15
Olek7
Olek7
26 февраля 2024, 17:51
#
А звучати мало б так: держава та всі її інституції які дотримуються абсолютно зрозумілих моральних правил може розраховувати на повне сприяння від бізнесу
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