Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов. Об этом сказал Глава Офиса президент Андрей Ермак на презентации программы «Сделано в Украине», пишет Лига.
У Зеленского подтвердили, что работают над открытием одного из аэропортов
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«Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты. Мы понимаем, насколько это будет сильный толчок для развития экономики», — объявил Ермак.
Какой аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности относительно открытия авиационного пространства.
Источник: Минфин
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