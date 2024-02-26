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26 февраля 2024, 15:55 Читати українською

У Зеленского подтвердили, что работают над открытием одного из аэропортов

Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов. Об этом сказал Глава Офиса президент Андрей Ермак на презентации программы «Сделано в Украине», пишет Лига.

Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов.
Фото: president.gov.ua

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«Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты. Мы понимаем, насколько это будет сильный толчок для развития экономики», — объявил Ермак.

Какой аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности относительно открытия авиационного пространства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Vadim531
Vadim531
26 февраля 2024, 16:01
#
Потужный поштовх для экономики в чем заключается?! Будут зерно перевозить по небу?!
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0
Sinteo
Sinteo
26 февраля 2024, 16:03
#
Якщо в тебе економіка з одного зерна складається, то так.
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