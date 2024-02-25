США опасаются вводить серьезные санкции против россии и разочарования Восточной Европы: что писали западные СМИ

Президент США Джозеф Байден снова продемонстрировал свою решимость противостоять россии, когда объявил о новом пакете санкций против страны-агрессора. Но эти санкции сигнализируют о том, что США опасаются вводить самые жесткие меры в отношении россии, ведь это может привести к негативным последствиям как для мировой экономики, так и для экономики США.

Bloomberg: Восточная Европа все больше разочаровывается в Западной из-за недостаточной поддержки Украины

Последний спор из-за неспособности Европейского Союза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если россия все же выиграет войну в Украине, «Западной Европе этого не простят» и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Aktuality: Фицо заявил, что война россии началась «с разгула украинских неонацистов»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал вторую годовщину полномасштабной войны в Украине, которую развязала россия.

В видео на Facebook он сказал, что война началась в 2014 году с «разгула украинских неонацистов».

По его словам, военное вторжение в Украину со стороны россии также состоит в том, чтобы «ввести россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток».

В то же время Фицо заявил, что военное вторжение в Украину является нарушением международного права.

МИД: Здания ключевых учреждений ЕС подсветили цветами украинского флага

Здания основных учреждений Евросоюза в канун годовщины полномасштабной войны подсветили цветами украинского флага в знак солидарности.