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25 февраля 2024, 9:10 Читати українською

В Великобритании каждый 14-й беженец из Украины обратился за помощью для бездомных — The Telegraph

В Великобритании по меньшей мере каждый 14-й беженец из Украины с июня 2022 остался без жилья после того, как их договоренности с семьями-спонсорами закончились, сообщила газета The Telegraph.

В Великобритании по меньшей мере каждый 14-й беженец из Украины с июня 2022 остался без жилья после того, как их договоренности с семьями-спонсорами закончились, сообщила газета The Telegraph.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПриблизительно 15 000 украинцев обратились за помощью для людей без жилья — это примерно 7,5% от общего количества граждан Украины, прибывших в Великобританию с начала полномасштабного вторжения россии (по программе Жилье для Украины или для воссоединения семьи).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Приблизительно 15 000 украинцев обратились за помощью для людей без жилья — это примерно 7,5% от общего количества граждан Украины, прибывших в Великобританию с начала полномасштабного вторжения россии (по программе Жилье для Украины или для воссоединения семьи). В газете добавили, что всего по этим программам в страну приехали «более 200 000» украинцев.

Такая ситуация сложилась после того, как комитет по вопросам государственных счетов сказал обеспечить «адекватное количество спонсоров» для программы Жилье для Украины «экономически эффективным способом».

Читайте: Великобритания продлит на 18 месяцев визы для украинских беженцев

Как отметили в издании, представитель Ассоциации местного самоуправления по делам беженцев Роджер Гоф заявил, что механизмы финансирования и предоставления жилья беженцам нуждаются в «срочном пересмотре».

Давление многочисленных схем предоставления убежища и переселения до сих пор осложняется хроническим недостатком жилья. Это привело к тому, что большое количество украинцев и беженцев покидают места предоставления убежища и вынуждены просить помощи как бездомные", — сказал Гоф.

В министерстве по благоустройству и ЖКХ страны предполагали, что около 50% украинцев в программе Жилье для Украины могут остаться без убежища в случае расторжения договоренностей со спонсорами. Однако в газете добавили, что примерно треть английских местных советов регулярно не предоставляют правительству данные об оставшихся без жилья украинцах.

Члены парламента Великобритании также заявили, что «риск бездомности среди украинцев, вероятно, будет расти». По их словам, все больше спонсоров прекращают или разрывают свои соглашения.

«Британские спонсоры не обязаны принимать украинских гостей в течение всего времени пребывания в Великобритании, а правительство Британии только просит их взять на себя обязательство принимать гостей в течение минимум шести месяцев. Правительство продолжило выплату благодарности [спонсорам] на третий год, чтобы поощрить их продолжать свою спонсорскую деятельность. Однако существует риск того, что отношения украинца со своим спонсором могут разорваться», — говорится в сообщении членов парламента.

Журналисты отметили, что эта информация появилась после того, как украинцам, уже получившим убежище в Великобритании, продлили визы еще на 18 месяцев.

Напомним

20 февраля стало известно, что правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Это одна из двух возможных схем, позволявшая украинским беженцам легально находиться на территории Соединенного Королевства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Strain
Strain
25 февраля 2024, 9:25
#
Ну всегда можно вернуться и на фронт. Минимальная З П 20 000 грн.
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+12
Moonlighter
Moonlighter
25 февраля 2024, 9:33
#
Там в основном женщины и пенсионеры. Любители халявы короче.
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+15
Rubi0
Rubi0
25 февраля 2024, 10:49
#
Язык же поворачивается такое говорить? Если Украина щит Европы как кричат из каждого утюга, то ЕС сша да и наша власть должны обеспечивать всем необходимым переселенцев и беженцев, тем более незащищенные слои населения как женщины дети и пенсионеры. Ато Английский премьер первый прилетел отговаривать подписывать Стамбул, вот пусть терь Борис Джонсон и оплачивает счета всех беженцев в Англии.
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