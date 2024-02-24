Деблокада границы: Украина предлагает Польше «План взаимопонимания»

Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы — «План взаимопонимания». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь на границе с Польской Республикой.

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Заявление Шмыгаля

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Польша остаются хорошими партнерами и стратегическими союзниками. Но блокада наносит ущерб украинской экономике и возможностям лучше защищаться от российского агрессора.

Он отметил, что в последние 5 месяцев Украина не продает зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок. Через Польшу украинское зерно едет только по транзиту. В общей сложности через польскую границу сегодня проходит только 5% аграрного экспорта. И, главное, блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике обеих стран. Именно поэтому следует решать этот вопрос и принимать конструктивные решения.

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5 шагов к взаимопониманию

По словам Шмыгаля, «План взаимопонимания» состоит из пяти шагов.

Первый, в частности, предусматривает согласие нашего государства на ограничения, предложенные Европейской комиссией по аграрному экспорту. Кроме того, Украина готова продлить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Согласно второму шагу Украина направляет обращение в Европейскую комиссию с предложением провести неотложный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. Это необходимо, чтобы отвергнуть манипуляции по качеству украинской аграрной продукции.

Третьим шагом предлагается польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

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Четвертый шаг предполагает создание «Трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия» под сопредседателем аграрных министров двух стран и представителя Еврокомиссии. Также к его работе присоединятся украинские и польские аграрные ассоциации.

Пятый шаг — решить вопрос с пропуском на границе не только боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств, но и других групп товаров.