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24 февраля 2024, 10:36 Читати українською

Деблокада границы: Украина предлагает Польше «План взаимопонимания»

Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы — «План взаимопонимания». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь на границе с Польской Республикой.

Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы — «План взаимопонимания».
Фото:kmu.gov.ua

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Заявление Шмыгаля

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Польша остаются хорошими партнерами и стратегическими союзниками. Но блокада наносит ущерб украинской экономике и возможностям лучше защищаться от российского агрессора.

Он отметил, что в последние 5 месяцев Украина не продает зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок. Через Польшу украинское зерно едет только по транзиту. В общей сложности через польскую границу сегодня проходит только 5% аграрного экспорта. И, главное, блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике обеих стран. Именно поэтому следует решать этот вопрос и принимать конструктивные решения.

Читайте: Блокировка границы: что стоит за протестами польских фермеров

5 шагов к взаимопониманию

По словам Шмыгаля, «План взаимопонимания» состоит из пяти шагов.

Первый, в частности, предусматривает согласие нашего государства на ограничения, предложенные Европейской комиссией по аграрному экспорту. Кроме того, Украина готова продлить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Согласно второму шагу Украина направляет обращение в Европейскую комиссию с предложением провести неотложный скрининг, то есть анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. Это необходимо, чтобы отвергнуть манипуляции по качеству украинской аграрной продукции.

Третьим шагом предлагается польскому правительству принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

Читайте: Туск обещает устранить препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

Четвертый шаг предполагает создание «Трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия» под сопредседателем аграрных министров двух стран и представителя Еврокомиссии. Также к его работе присоединятся украинские и польские аграрные ассоциации.

Пятый шаг — решить вопрос с пропуском на границе не только боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств, но и других групп товаров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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penetrator1963
penetrator1963
24 февраля 2024, 11:26
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Надо более подробно раскрыть вопрос. мне непонятно, почему мы должны соглашаться на ограничение экспорта украинской агропродукции из-за польского беспредела, если через польшу идёт только 5% экспорта? каков объём ограничений?
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bonv
bonv
24 февраля 2024, 11:35
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Пусті слова — такі ж і кроки. Відосики-телемарафончики. Бурхлива зе-імітація роботи.
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mantis05
mantis05
24 февраля 2024, 13:22
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Иди уже канхфету пакушай парашнюковую, он там как раз рассказывал как Украине надо жить…из Франции, общаясь со своим сыном, из США =)
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bonv
bonv
24 февраля 2024, 13:29
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Забув у мандавошки05 запитати що мені робити…:))))… Ватозебл*ді
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mantis05
mantis05
24 февраля 2024, 13:39
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Так иди и спроси у своей матери05, чо тут пишешь то?)
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bonv
bonv
24 февраля 2024, 13:52
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Щезни ватозе-мандавошка05!
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bonv
bonv
24 февраля 2024, 11:48
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Червоний прапор на тракторі польського пікетника, як і плакат із закликами до кремлівського очільника «навести лад», недвозначно засвідчив, хто є справжнім бенефіціаром гучних акцій на українському кордоні.
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