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24 февраля 2024, 9:03 Читати українською

FATF снова не решилась включить россию в «черный список»

FATF продолжила приостановку членства россии без введения дальнейших ограничительных мер — в «черный» и «серый» список страну-террориста не внесла. Об этом говорится в заявлении FATF

FATF продолжила приостановку членства россии без введения дальнейших ограничительных мер — в «черный» и «серый» список страну-террориста не внесла.
Фото: depositphotos

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Позиция FATF

FATF заявила, что «члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи россии со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также вредоносную киберактивность и атаки». FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков.

Читайте: FATF снова отказалась включить россию в «серый» или «черный» списки

Позиция Министерства финансов Украины

«Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны россии. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с россией, но не хватает ответной реакции — внесения россии в „черный“ список. Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играют в пользу кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах», — заявил министр Сергей Марченко.

Напомним

В прошлом году россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. На этой неделе появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в россию.

Читайте: Дружба с Северной Кореей и Ираном: Украина снова призывает FATF внести рф в черный список

Ужесточение финансовых и банковских связей с россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящимся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов.

В черном списке — Иран, Мьянма и Северная Корея. В сером списке — Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мозамбик, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия. Соединенные Арабские Эмираты и Йемен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
24 февраля 2024, 9:49
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма , а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. основано в 1989 году находится в Париже…
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