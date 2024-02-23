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23 февраля 2024, 17:53 Читати українською

Рада приняла в первом чтении законопроект о единой роуминговой системе с ЕС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.
Фото: pixabay.com

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По его словам, украинцы смогут не платить дополнительное собрание за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники — в Украине.

«Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций. Становимся на шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС», — отметил Федоров.

Он также поблагодарил парламентский Комитет по вопросам цифровой трансформации и выразил надежду, что народные депутаты проголосуют за законопроект в целом.

Напомним

В Верховной Раде законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС зарегистрировали в ноябре 2023 года.

«Минфин» писал, что летом 2023 года Еврокомиссия согласовала продление еще на год действие упрощенного роуминга для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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