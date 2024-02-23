Байден объявил более 500 новых санкций против россии

США вводят более 500 новых санкций против рф в ответ на продолжающуюся захватническую войну против Украины и из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новые санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций на многих континентах.

«Они (санкции, — ред.) гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за границей и репрессии дома», — говорится в заявлении.

США также накладывают новые экспортные ограничения почти на 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине.

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов россии. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — подчеркнул Байден.

Читайте: США могут конфисковать активы подсанкционных российских олигархов на $700 миллионов

Он также призвал Палату представителей США одобрить законопроект, предусматривающий помощь Украине.

«Через два года этой войны народ Украины продолжает воевать с огромным мужеством. Но у них заканчиваются боеприпасы. Украине нужны дополнительные поставки из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию против неустанных атак россии, осуществляемых оружием и боеприпасами из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности пока не поздно», — заявил Байден.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.