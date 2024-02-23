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23 февраля 2024, 16:41 Читати українською

Байден объявил более 500 новых санкций против россии

США вводят более 500 новых санкций против рф в ответ на продолжающуюся захватническую войну против Украины и из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.

США вводят более 500 новых санкций против рф в ответ на продолжающуюся захватническую войну против Украины и из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Фото: facebook.com/WhiteHouse

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Новые санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций на многих континентах.

«Они (санкции, — ред.) гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за границей и репрессии дома», — говорится в заявлении.

США также накладывают новые экспортные ограничения почти на 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине.

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов россии. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — подчеркнул Байден.

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Он также призвал Палату представителей США одобрить законопроект, предусматривающий помощь Украине.

«Через два года этой войны народ Украины продолжает воевать с огромным мужеством. Но у них заканчиваются боеприпасы. Украине нужны дополнительные поставки из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию против неустанных атак россии, осуществляемых оружием и боеприпасами из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности пока не поздно», — заявил Байден.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС одобрил очередной, 13-й, пакет санкций против россии. Он направлен на дальнейшее ограничение доступа к военным технологиям и расширяет список компаний, которые помогают в войне — их количество превысило 2 тысячи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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