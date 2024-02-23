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23 февраля 2024, 15:35 Читати українською

Перезагрузка БЭБ: Рада провалила правительственный законопроект

Верховная Рада на заседании в пятницу, 23 февраля, не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) № 10439, против которого выступали послы стран «Большой семерки» и украинские бизнес-ассоциации. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 23 февраля, не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) № 10439, против которого выступали послы стран «Большой семерки» и украинские бизнес-ассоциации.
Фото: esbu.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Данный законопроект набрал 222 голоса «За» из 226 необходимых.

Он также отметил, что поддержанные бизнесом альтернативные законопроекты правящая фракция «Слуга народа» отказалась выносить на голосование.

Напомним

«Минфин» писал, что налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект № 10439 о реформе БЭБ, несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.

Бизнес-ассоциации перед заседанием комитета заявили поддержку законопроекту депутата Железняка, но депутаты поддержали правительственную версию, не имеющую согласования от международных партнеров.

Читайте: Реформирование БЭБ: Бизнес забраковал правительственные законопроекты

Министр юстиции Денис Малюска, отстаивавший правительственный законопроект, назвал нецелесообразной срочную переаттестацию сотрудников БЭБ. Мол, ее провести можно только после окончания войны.

Также министр озвучил странное предложение, чтобы вместо переаттестации сотрудников новый руководитель БЭБ бронировал от мобилизации «хороших» сотрудников и не бронировал недобросовестных.

Ранее бизнес обратился к председателю Верховной Рады и попросил не голосовать за перечисленные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты № 10088 и 10088−1, которые смогут реально перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса и международных партнеров.

Как писал «Минфин», весной 2023 года председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечал необходимость проведения полной перезагрузки Государственной таможенной службы (ГТС), Государственной налоговой службы (ГНС), а также Бюро экономической безопасности (БЭБ) уже к концу года.

Под полной перезагрузкой имелась в виду модель, уже примененная в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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