На карточные счета части пенсионеров может прекратить поступать пенсия — Минсоцполитики

В последние дни в СМИ распространяется некорректная информация от имени Минсоцполитики о якобы возможной блокировке банковских карт пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них. Министерство социальной политики утверждает , что пенсия хотя и не поступает на карточный счет пенсионера, но продолжает начисляться.

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В Минсоцполитики объяснили, что новость, которая была некорректно интерпретирована отдельными СМИ, касается другого.

«Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет», — говорится в сообщении.

Причина этого в том, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24 февраля 2022 года, проживает на временно оккупированной территории.

«В такой ситуации у государства нет возможности оперативно выяснять информацию о том, не ли держатель карты не потерял к ней доступ (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в разы», — отметили в министерстве.

Поэтому для продолжения выплат такому лицу государство должно получить подтверждение, что пенсионер жив, и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свое лицо, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется ей на карточку.

«Как только человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет. Информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности», — добавили в Минсоцполитики.