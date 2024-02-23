Минфин - Курсы валют Украины

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23 февраля 2024, 12:54 Читати українською

МВФ против того, чтобы разрешать компаниям Ахметова, Веревского и Пинчука выводить валюту за границу

МВФ против разрешения на вывод валют для компаний Ахметова, Веревского и Пинчука. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо Фонда по адресу НБУ.

МВФ против разрешения на вывод валют для компаний Ахметова, Веревского и Пинчука.

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Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей направил письмо украинским властям в связи с обращением правительства в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

Как утверждают собеседники агентства, в МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений, утвержденной Нацбанком летом прошлого года по выполнению обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

Один из источников добавил, что беспокойство в Фонде также вызывает достаточно значительную сумму возможных выплат и возможное влияние таких решений на предстоящие переговоры Украины по реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами.

Напомним, что 14 февраля Кабмин попросил НБУ разрешить П Ф Украина, ДТЭК, Метинвесту, Интерпайпу и Кернел платежи по евробондам из Украины, что предусматривает перевод крупной суммы в валюте за границу.

Читайте также: Совет создал специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов (бизнеса)

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 февраля 2024, 13:08
#
Нєжданчік:)
+
+41
Qwerty1999
Qwerty1999
23 февраля 2024, 13:33
#
Нежданчик будет когда ДТЕК объявят банкротом и КМУ вынужден будет
его национализировать, повесив все международные обязательства ДТЕК
на государство Украина…
И тогда больше не будет смысла о чём-либо просить НБУ,
ведь КМУ сможет и самостоятельно погасить долги.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 февраля 2024, 13:37
#
Какое у нас «хитро…» МВФ!!!
Когда в 2015 году банда порошенко освободила хметку от уплаты НДС на импорт угля с рф (что обошлось бюджету около 100 млн долларов), и нам подняли тарифы — МВФ сидело и тихо «потирало» ручки.
Ну, а теперь, МВФ «против»! Так против кого?
Ну для всех «самопровозглашенных» аналитиков —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі

…45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Президент України
П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року № 812-VIII

да, вот оно какое …МВФ!
+
0
bonv
bonv
23 февраля 2024, 14:31
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? ©
+
+15
bonv
bonv
23 февраля 2024, 14:33
#
В Україні вперше стало більше тих, хто вважає, що все йде неправильно, — опитування. У лютому, порівняно з груднем 2023 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась з 54% до 44% Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). «Більш критично налаштовані мешканці Заходу України, де 55% вважають напрямок справ неправильним, проти 35%, які вважають його правильним», — йдеться у повідомленні. В інших регіонах, як зазначили соціологи, трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 февраля 2024, 15:53
#
Ждал «умных» комментариев и не дождался!
Поэтому возник ряд вопросов —
1 Откуда у предприятий которые осуществляют свою деятельность в Украине, где единственная расчетная единица -национальная валюта ГРИВНА, появится валюта?
2. Если, предположить. что валюта будет куплена на «межбанке» (ПОСТАНОВА НБУ
10.08.2005 № 281 «про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»),то значит этот вопрос уже обсуждался с руководством НБУ?
3. Не озвучена позиция Каб Мина.
4. И для какой цели собираются «выводить» валюту для покрытия долгов предприятий зарегистрированных в Украине или для покрытия других предприятий в «орбите»?
5. Если для покрытия украинских предприятий — то где аудит этих «контор» с конкретными суммами?
6. Если для других «контор», то логичный вопрос -какое мне до этого дело, пускай ахметка и его кенты сами «кашляют» своими деньгами.
p/s
для всех продвинутых экспертов которые любят трындеть о …служебной или закрытой информации -это не тот случай!
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