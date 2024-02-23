МВФ против того, чтобы разрешать компаниям Ахметова, Веревского и Пинчука выводить валюту за границу

МВФ против разрешения на вывод валют для компаний Ахметова, Веревского и Пинчука. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо Фонда по адресу НБУ .

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Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей направил письмо украинским властям в связи с обращением правительства в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

Как утверждают собеседники агентства, в МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений, утвержденной Нацбанком летом прошлого года по выполнению обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

Один из источников добавил, что беспокойство в Фонде также вызывает достаточно значительную сумму возможных выплат и возможное влияние таких решений на предстоящие переговоры Украины по реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами.

Напомним, что 14 февраля Кабмин попросил НБУ разрешить П Ф Украина , ДТЭК, Метинвесту, Интерпайпу и Кернел платежи по евробондам из Украины, что предусматривает перевод крупной суммы в валюте за границу.

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