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23 февраля 2024, 9:36 Читати українською

Рада создала специальную комиссию по защите прав инвесторов (бизнеса)

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 22 февраля приняла постановление № 10430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по защите прав инвесторов.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 22 февраля приняла постановление № 10430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по защите прав инвесторов.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОсновные задачи комиссии подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции; определение приоритетных направлений усовершенствования законодательства о создании условий для инвестиционной деятельности; обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса); осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами по содействию созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основные задачи комиссии

  • подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;
  • определение приоритетных направлений усовершенствования законодательства о создании условий для инвестиционной деятельности;
  • обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
  • осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами по содействию созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Количественный состав ВСК составляет 15 народных депутатов. Председатель комиссии — Галина Янченко («Слуга народа»), а заместитель — Лариса Билозир (группа «Доверие»). Отмечается, что срок деятельности ВСК составляет один год со дня ее образования.

Напомним

«Минфин» писал, что налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
23 февраля 2024, 9:46
#
Ще одніє няні бізнес не витримає, може досить вже цих «нових простих рішень»?
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