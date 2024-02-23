Рада создала специальную комиссию по защите прав инвесторов (бизнеса)

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 22 февраля приняла постановление № 10430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) по защите прав инвесторов.

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Основные задачи комиссии

подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;

определение приоритетных направлений усовершенствования законодательства о создании условий для инвестиционной деятельности;

обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами по содействию созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Количественный состав ВСК составляет 15 народных депутатов. Председатель комиссии — Галина Янченко («Слуга народа»), а заместитель — Лариса Билозир (группа «Доверие»). Отмечается, что срок деятельности ВСК составляет один год со дня ее образования.

Напомним

«Минфин» писал, что налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.