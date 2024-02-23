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23 февраля 2024, 9:06 Читати українською

Дания гарантировала поддержку Украине на следующие десять лет и анонсировала помощь на $250 миллионов

Дания подписала соглашение, гарантирующее оказание военной помощи Украине в течение ближайших десяти лет. Также скандинавская страна анонсировала пакет военной помощи на 1,7 млрд датских крон (около $250 млн). Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на пресс-конференции в четверг, 22 февраля, сообщает Dr.dk.

Дания подписала соглашение, гарантирующее оказание военной помощи Украине в течение ближайших десяти лет.
Фото: pixabay.com

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В новый пакет военной помощи входит финансирование на закупку 15 тысяч артиллерийских снарядов, ПВО и беспилотников.

Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине.

«Если мы не устоим вместе, Европа потенциально не устоит», — заявила она.

Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон ($1 млрд), которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украины в марте прошлого года.

Читайте также: Дания выделит Украине $8,7 миллиона в поддержку борьбы с коррупцией

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает «в полную мощность», чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.

Помощь Дании

Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая новый пакет, составит 34,5 млрд крон ($5 млрд). Это без учета поддержки Дании через ЕС. Гражданская поддержка составляет около 3 млрд крон ($435 млн).

Пожертвования включают в себя: 407 ракет «Стрингер», части авиационного оружия, средства разминирования, более 100 танков «Леопард-1», 14 танков «Леопард-2», 54 бронетранспортера М113, артиллерийские снаряды и многое другое.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания вносит 91 млн датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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