Индексация пенсий: Минсоцполитики предлагает проиндексировать на 7,9%, а не на 13%

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Что известно

В пояснительной записке к документу отмечается, что для обеспечения индексации пенсий ежегодно проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии.

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, применяемый для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя инфляции за предыдущий год (в 2023 году 5,1%) и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, предшествующему году, в котором производится увеличение (10,72%).

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«Таким образом, показатель индексации пенсий составит 7,9% ((5,1% + 10,72%)/2)», — говорится в пояснительной записке.

Минимальный размер повышения не должен быть меньше 100 грн, максимальный не будет превышать 1577 грн.

С 1 марта индексация будет проведена пенсионерам, уплачивавшим страховые взносы, военнослужащим, чернобыльцам с инвалидностью. Также возрастут ежемесячные страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности.

С 1 июля 2024 г. предлагается проиндексировать пенсии госслужащим, народным депутатам, ученым, работникам органов местного самоуправления.

Также проектом предлагается произвести ежегодный автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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Напомним

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%, но уточняли, что это предварительные расчеты, окончательно коэффициент индексации будет известен ближе к концу февраля. Такие же предварительные расчеты называл премьер-министр Денис Шмыгаль в январе этого года.