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21 февраля 2024, 19:16 Читати українською

В Китае крупнейшие банки перестали принимать платежи из россии — СМИ

Три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.
Фото: Pixabay

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По словам опрошенных газетой экспертов, решение связано с рисками вторичных санкций.

Эти три банка занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае.

По словам гендиректора компании «Первая Группа» Алексея Порошина, кредитные организации начали сообщать о прекращении приема платежей с начала января. В то же время операции с не попавшими под санкции российскими банками пока продолжаются.

К теме: Российский рубль уверенно дешевеет на фоне проблем с банками Турции, Китая и ОАЭ

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Rubi0
Rubi0
21 февраля 2024, 19:36
#
В Китае только об этом ничего не знают, Bank of China еще утром опроверг https://m.ru.investing.com/news/personal-finance-news/article-2372178?ampMode=1 Вообще ссылаться на новости из заблокированного в Украине ресурса, такое себе
+
+15
matroskin
matroskin
21 февраля 2024, 19:51
#
Це не санкції а імітація.
Ну не можна від Уральського бронетанкового заводу, то приймуть від ООО «Уралпрокладка-2102» чи нівіть Уралводоканал, чи й не проблема.
+
+15
fae
fae
21 февраля 2024, 20:44
#
На текущий момент новость — ложь.
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