Три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
В Китае крупнейшие банки перестали принимать платежи из россии — СМИ
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По словам опрошенных газетой экспертов, решение связано с рисками вторичных санкций.
Эти три банка занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае.
По словам гендиректора компании «Первая Группа» Алексея Порошина, кредитные организации начали сообщать о прекращении приема платежей с начала января. В то же время операции с не попавшими под санкции российскими банками пока продолжаются.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Ну не можна від Уральського бронетанкового заводу, то приймуть від ООО «Уралпрокладка-2102» чи нівіть Уралводоканал, чи й не проблема.