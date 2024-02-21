В Китае крупнейшие банки перестали принимать платежи из россии — СМИ

Три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

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По словам опрошенных газетой экспертов, решение связано с рисками вторичных санкций.

Эти три банка занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае.

По словам гендиректора компании «Первая Группа» Алексея Порошина, кредитные организации начали сообщать о прекращении приема платежей с начала января. В то же время операции с не попавшими под санкции российскими банками пока продолжаются.

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