Минфин - Курсы валют Украины

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21 февраля 2024, 18:13 Читати українською

Российский рубль уверенно дешевеет на фоне проблем с банками Турции, Китая и ОАЭ

Российский рубль продолжает медленно, но уверенно дешеветь на московской бирже на фоне проблем с платежами через банки Турции, Китая и ОАЭ, из-за которых под ударом оказались экспортные доходы российской экономики. Об этом сообщает The Moscow Times.

Российский рубль продолжает медленно, но уверенно дешеветь на московской бирже на фоне проблем с платежами через банки Турции, Китая и ОАЭ, из-за которых под ударом оказались экспортные доходы российской экономики.
Фото: Pixabay

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На торгах в среду, 21 февраля, курс евро впервые за шесть недель поднимался выше 100 рублей. Европейская валюта достигала отметки 100,06 рубля (рекорд с 9 января), а доллар подорожал до 92,56 рубля.

С середины января курсы выросли более чем на 4 рубля, вопреки мерам ЦБ, который резко поднял ключевую ставку и обязал экспортеров продавать на бирже почти всю валюту. Риском для рубля стало «усиление санкционной политики», которая отразилась, в том числе на поставках российских энергоносителей, указывает аналитик «Финама» Николай Дудченко.

С начала года у российских компаний возникают проблемы с расчетами в банках «дружественных» стран. Первыми блокировать платежи начали кредитные организации Турции, из-за чего к февралю, по данным Reuters, «встали» расчеты за продаваемую на турецкий рынок нефть. Следом закрывать счета российским компаниями стали банки Объединенных Арабских Эмиратов, где под ударом оказалась, в том числе «Роснефть», которой отказали в обслуживании в дирхамах. Кроме того, от расчетов с подсанкционными банками рф отказались три крупнейших кредитных организации Китая.

Читайте также: Годовая прибыль «Роснефти» достигла $14 миллиардов

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+90
Vadim531
Vadim531
21 февраля 2024, 18:40
#
Впевнено дешевшае пока только гривна, увы, и дна не видно, могли б и не позорится сейчас этими новостями про рубль
+
+45
neverice
neverice
21 февраля 2024, 18:49
#
Не заздріть з болот. Курс гривні практично не змінний вже півтора року. І навіть сильніша, ніж рік тому.
+
+8
xapyga
xapyga
21 февраля 2024, 19:09
#
Не смешно, уже надоели эти новости. рубль был 150 к 1 баксу в начале полномаштабной
за него стоит писать как он пойдет в пике, а так вообще не интересно что у них там происходит
+
0
Lamo
Lamo
21 февраля 2024, 19:02
#
Брехня, нема там ніякого «впевненого».
+
0
xapyga
xapyga
21 февраля 2024, 19:10
#
Ппц, дурят даже в этом думал к 100 приблизился. Я буквально на днях смотрел был 93, тут пишут 92 это подорожал…
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
21 февраля 2024, 19:50
#
В последнее время складывается впечатление , что Минфин вступил в какой то единый синдикат или корпорацию с «Телемарофоном». Очень похожая подача «новостей».

Как-то раньше считал Минфин более серьезным ресурсом
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 февраля 2024, 20:21
#
Тут все серьезно… Рублёвые рекорды не за горами… Гривна и рубль привязка та или и ная осталась…
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