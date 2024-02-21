Российский рубль уверенно дешевеет на фоне проблем с банками Турции, Китая и ОАЭ

Российский рубль продолжает медленно, но уверенно дешеветь на московской бирже на фоне проблем с платежами через банки Турции, Китая и ОАЭ, из-за которых под ударом оказались экспортные доходы российской экономики. Об этом сообщает The Moscow Times.

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На торгах в среду, 21 февраля, курс евро впервые за шесть недель поднимался выше 100 рублей. Европейская валюта достигала отметки 100,06 рубля (рекорд с 9 января), а доллар подорожал до 92,56 рубля.

С середины января курсы выросли более чем на 4 рубля, вопреки мерам ЦБ, который резко поднял ключевую ставку и обязал экспортеров продавать на бирже почти всю валюту. Риском для рубля стало «усиление санкционной политики», которая отразилась, в том числе на поставках российских энергоносителей, указывает аналитик «Финама» Николай Дудченко.

С начала года у российских компаний возникают проблемы с расчетами в банках «дружественных» стран. Первыми блокировать платежи начали кредитные организации Турции, из-за чего к февралю, по данным Reuters, «встали» расчеты за продаваемую на турецкий рынок нефть. Следом закрывать счета российским компаниями стали банки Объединенных Арабских Эмиратов, где под ударом оказалась, в том числе «Роснефть», которой отказали в обслуживании в дирхамах. Кроме того, от расчетов с подсанкционными банками рф отказались три крупнейших кредитных организации Китая.

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