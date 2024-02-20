Годовая прибыль «Роснефти» достигла $14 миллиардов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2024, 14:13 Читати українською

Годовая прибыль «Роснефти» достигла $14 миллиардов

Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» сообщил о росте чистой прибыли на 47,2% в 2023 году до 1,3 трлн рублей ($14,07 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» сообщил о росте чистой прибыли на 47,2% в 2023 году до 1,3 трлн рублей ($14,07 млрд).
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания также заявила, что работает над наращиванием своих газодобывающих мощностей в условиях внешнего воздействия и ограничения на нефть.

Мероприятие ввело широкие санкции против российского экспорта энергоресурсов, пытаясь избавить Кремль от важных доходов от нефти и газа после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с россией, охладила турецко-российскую торговлю, например, замедлив некоторые платежи за российскую нефть, утверждают источники, осведомленные по этому вопросу.

«Роснефть» заявила, что ее добыча сырой нефти и газового конденсата в 2023 году составила 193,6 млн тонн, не дав сравнения с 2022 годом.

Общая добыча углеводородов в прошлом году составила 269,8 млн. тонн, в том числе 92,7 млрд. кубометров газа.

«В результате строгого контроля за расходами и работы над повышением эффективности себестоимость единицы добычи углеводородов на конец 2023 года снизилась до $2,6/баррелей нефтепродуктов», — сказал Игорь Сечин, глава «Роснефти».

Прибыль к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) увеличилась на 17,8% до 3,0 трлн рублей, а выручка выросла на 1,3% до 9,2 трлн рублей.

Капитальные расходы в 2023 году составили 1,3 трлн рублей, а скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 трлн рублей, сообщила компания.

В своем заявлении Сечин подверг критике российский центральный банк, ранее критикуя банк в конце 2023 года из-за последовательного повышения ставок, приведшего к тому, что стоимость заимствований достигла текущего уровня в 16%.

«В связи с ростом процентных ставок со второй половины года компания сосредоточила свое внимание на снижении общей долговой нагрузки», — заявил Сечин.

Он сказал, что задолженность по досрочному погашению и чистый финансовый долг вместе сократились на 0,7 трлн рублей, но отметил, что процентные расходы «Роснефти» за последний квартал 2023 года были в 1,5 раза выше, чем за тот же период 2022 года.

«Расходы на проценты выросли, в том числе, за счет повышения ключевой ставки Банка России и дальнейшего повышения процентной маржи банками, что привело к росту прибыли банковского сектора в 2023 году до рекордного уровня», — отметил Сечин.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами