Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» сообщил о росте чистой прибыли на 47,2% в 2023 году до 1,3 трлн рублей ($14,07 млрд). Об этом сообщает Reuters.

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Компания также заявила, что работает над наращиванием своих газодобывающих мощностей в условиях внешнего воздействия и ограничения на нефть.

Мероприятие ввело широкие санкции против российского экспорта энергоресурсов, пытаясь избавить Кремль от важных доходов от нефти и газа после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с россией, охладила турецко-российскую торговлю, например, замедлив некоторые платежи за российскую нефть, утверждают источники, осведомленные по этому вопросу.

«Роснефть» заявила, что ее добыча сырой нефти и газового конденсата в 2023 году составила 193,6 млн тонн, не дав сравнения с 2022 годом.

Общая добыча углеводородов в прошлом году составила 269,8 млн. тонн, в том числе 92,7 млрд. кубометров газа.

«В результате строгого контроля за расходами и работы над повышением эффективности себестоимость единицы добычи углеводородов на конец 2023 года снизилась до $2,6/баррелей нефтепродуктов», — сказал Игорь Сечин, глава «Роснефти».

Прибыль к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) увеличилась на 17,8% до 3,0 трлн рублей, а выручка выросла на 1,3% до 9,2 трлн рублей.

Капитальные расходы в 2023 году составили 1,3 трлн рублей, а скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 трлн рублей, сообщила компания.

В своем заявлении Сечин подверг критике российский центральный банк, ранее критикуя банк в конце 2023 года из-за последовательного повышения ставок, приведшего к тому, что стоимость заимствований достигла текущего уровня в 16%.

«В связи с ростом процентных ставок со второй половины года компания сосредоточила свое внимание на снижении общей долговой нагрузки», — заявил Сечин.

Он сказал, что задолженность по досрочному погашению и чистый финансовый долг вместе сократились на 0,7 трлн рублей, но отметил, что процентные расходы «Роснефти» за последний квартал 2023 года были в 1,5 раза выше, чем за тот же период 2022 года.

«Расходы на проценты выросли, в том числе, за счет повышения ключевой ставки Банка России и дальнейшего повышения процентной маржи банками, что привело к росту прибыли банковского сектора в 2023 году до рекордного уровня», — отметил Сечин.