Япония упростила выдачу виз для краткосрочного пребывания украинцев

Правительство Японии разрешило выдачу многократных виз со сроком 5 лет и периодом пребывания в стране до 90 дней для каждого визита украинским бизнесменам и родственникам беженцев от войны в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Японии.

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Речь идет о работниках украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между двумя странами, членах семей эвакуированных из Украины, проживающих в Японии, а также состоятельных украинцах с высокими доходами и их семьях.

Эти категории граждан получат право обращаться за многократными визами для краткосрочного пребывания в Японии, соответственно, с деловыми целями или с целью посещения родственников или знакомых.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение об ослаблении визовых требований принято по случаю японско-украинской конференции по восстановлению, прошедшей в понедельник в Токио, и направлена на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

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«Ожидается, что упомянутое упрощение визового режима улучшит удобство для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии», — отметили в МИД.

Напомним

«Минфин» писал, что в условиях полномасштабной российской агрессии Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Япония уже оказала поддержку на сумму более $4,6 млрд, в том числе около $372 млн в форме грантов.