Как приобрести облигации NovaPay через мобильное приложение (инструкция)

В мобильном приложении NovaPay стали доступны собственные облигации NovaPay. Их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев, а доход будет зависеть от срока и составлять 18% при минимальной сумме инвестиций 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании, входящей в группу компаний Новая почта.

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Ценные бумаги можно приобрести в приложении NovaPay, доступном для iOS и Android.

Как приобрести облигации

Чтобы приобрести облигации NovaPay в мобильном приложении необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел «Накопление» и нажать «Купить облигации»;

выбрать условия: срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дия.Подписи» и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

В приложении сразу будет рассчитан размер прогнозируемой выплаты. Доход будет выплачен на карточку по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций — так же, как и получают выплату процентов по депозитам.

«При этом по-прежнему облигации NovaPay можно приобрести и с помощью специалистов компании», — говорится в сообщении.

В 2023 году NovaPay разместила три выпуска облигаций (серии А, В и С) по 100 млн. грн. каждый, а также зарегистрировал еще три выпуска — серии облигаций D, E и F, так же по 100 млн. грн. каждый. Сейчас в обращении — облигации серий А, В и С, всего их купили на сумму 141 млн грн, а количество клиентов приближается к 100 человек.

Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит».

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2023 года компания NovaPay запустила мобильное приложение и начала выпускать платежные карты.

В конце апреля 2023 года NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, позволяющую предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.